A20 Messina-Palermo: interrotta tratta San Filippo-Tremestieri/ Caos e lunghe code

Caos e traffico stamane sulla tangenziale A20, dopo che il tratto San Filippo-Tremestieri, in provincia di Messina (in Sicilia), è stato chiuso in entrambe le direzioni. Come riferito dal portale MessinaToday, a disporre il provvedimento è stato il Consorzio Autostrade Siciliane, a seguito di alcune urgenti verifiche all’infrastruttura della stessa strada ad alta velocità, probabilmente a seguito del sequestro di ben 22 cavalcavia sulla stessa A20, con conseguente indagini nei confronti dei vertici dello stesso Consorzio per omissione di lavori di manutenzione (notizia di pochi giorni fa).

Fatto sta che stamane, a partire dalle ore 9:00, fino alle 13:00 circa, pochi minuti fa, il tratto di strada non è stato percorribile da alcun mezzo, a seguito di alcune prove di carico sul cavalcavia 1, con conseguente creazione di lunghe code. “Viaggiavo in direzione Catania quando, arrivato all’altezza dello svincolo di San Filippo – raccontava l’automobilista Giuseppe attorno alle ore 12:00 al sito Normanno.com – sono stato costretto ad uscire dalla A20 e a proseguire lungo la Strada Statale 114. Sono in fila dalle ore 10:00. Quasi due ore per percorrere circa due chilometri e ancora sono fermo davanti al centro commerciale Tremestieri”.

A 20 MESSINA-PALERMO: TRAFFICO TORNATO ALLA NORMALITA’

Per i veicoli che transitavano in direzione Palermo, era obbligatoria l’uscita dello svincolo di Tremestieri; quindi, bisogna proseguire sulla viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada a San Filippo. Chi invece proveniva da Catania doveva compiere il percorso inverso, quindi lasciare la tangenziale a San Filippo per poi riprenderla in località Tremestieri. Sulla vicina statale 114 si sono quindi riversati gli automobilisti costretti obbligatoriamente a lasciare l’A20, creando lunghe code e costringendo le pattuglie della polizia municipale ad intervenire per provare a riportare la situazione alla normalità. Negli ultimi minuti, grazie alla riapertura dell’A20, la situazione sta via-via migliorando, ma sono stati numerosi gli automobilisti che hanno passato la mattinata odierna imbottigliati nel traffico.

