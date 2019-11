A6, crollo viadotto Autostrada Savona/ Frana su ‘Madonna del Bosco’: “come Morandi”

Enorme emergenza maltempo esplode in Liguria, con una netta porzione di viadotto “Madonna del Bosco” sull’A6 Torino-Savona – tra Savona e Altare – che è letteralmente crollato nel vuoto sotto il peso pare di una frana: dalle immagini, seppur decisamente imparagonabili per effetti, dimensioni e per fortuna coinvolti (al momento non pare esserci né feriti né vittime), tanti sui social parlano già di un «nuovo Ponte Morandi» ricordando la tragedia del 14 agosto 2018. All’epoca non fu il maltempo la causa principale, mentre per il viadotto crollato tra Savona e Altare pare sia invece proprio che una frana abbia trascinato via parte dell’autostrada a circa 650 metri dal bivio di Savona. Chiuso all’istante il traffico Bivio Compl.Savona/A6 Torino-Savona provenendo da Genova verso Torino, con conferma tanto dei Vigili del Fuoco quanto della Regione Liguria con il Presidente Giovanni Toti che si sta recando in prefettura a Savona per dirigere l’emergenza: «CROLLATA UNA PARTE DI VIADOTTO SULLA A6 SAVONA TORINO, NEI PRESSI DI ALTARE +++ I Vigili del Fuoco stanno già intervenendo e tra poco anche noi saremo sul posto», scrive il Governatore ligure su Twitter poco fa.

PAURA A SAVONA: CROLLATO VIADOTTO A6

Paura enorme per i testimoni che parlano di un crollo simile al Ponte Morandi: per fortuna è solo nelle immagini che lo può ricordare, ma i danni e la porzione crollata sono decisamente minimi rispetto al maxi ponte crollato nel vuote sul Polcevera. Non ci sono feriti coinvolti e nessuna macchina è crollata nella porzione venuta giù; il maltempo comunque non smette di mietere danni in Liguria, già alle prese con l’allerta meteo rossa di questi gironi con relative chiusure sulle autostrade A10 e A7. Ora però l’emergenza è tutta sull’A6 con il Savonese colpito da questo gravissimo fatto che avrà ovvie ripercussioni su traffico locale e nazionale; con il crollo del viadotto Madonna del Bosco infatti – del quale ancora non si sanno le cause e dove sono immediatamente arrivate le pattuglie della polizia stradale – Savona e Valbormida sono tagliate in due nei collegamenti. Da ieri infatti è chiusa per maltempo e rischio sicurezza anche la strada provinciale di Cadibona, l’unica altra alternativa per quel passaggio nel traffico locale del Savonese.

+++ CROLLATA UNA PARTE DI VIADOTTO SULLA A6 SAVONA TORINO, NEI PRESSI DI ALTARE +++

I Vigili del Fuoco stanno già intervenendo e tra poco anche noi saremo sul posto. #altare #savona #autostrada #liguria #allertameteo #allertameteolig pic.twitter.com/cnmFBhGYus — Giovanni Toti (@GiovanniToti) November 24, 2019

⚠️⚠️⚠️ ATTENZIONE⚠️⚠️⚠️ POCHI ISTANTI FA AD ALTARE È CROLLATO UN PEZZO DI VIADOTTO SULLA A6 SAVONA-TORINO!!⚠️⚠️⚠️ pic.twitter.com/xNLGFdF5ou — Marco Scajola (@ScajolaM) November 24, 2019





