Aaron, alla finale di Amici 22 ma nessun premio speciale/ “Che è entrato a fare?”

Aaron Cenere, nome d’arte di Edoardo Boari, è tornato nello studio di Amici 22 dopo aver perso la semifinale contro Wax. Il cantante è apparso durante la finale del talent show, vinto da Mattia Zenzola, in occasione della consegna dei premi speciali. La sua presenza in studio ha fatto pensare che ci fosse un premio anche per lui, ma così non è stato. Il premio Oreo (20mila euro in gettoni d’oro) è andato a Wax, il premio Tim (30mila euro in gettoni d’oro) è stato vinto da Isobel, mentre Angelina Mango ha vinto il premio delle radio e il premio della critica.

Il premio Marlù (7mila euro in gettoni d’oro) è stato assegnato a tutti i finalisti. Nessun premio quindi per Aaron: per quale motivo era in studio durante la finale se non ha ricevuto alcun riconoscimento? Grande indignazione da parte dei suoi fan sui social.

Aaron: nessun premio speciale per il cantante

“Entrato solo per vedere gli altri prendere i premi senza essere minimamente calcolato? Che vergogna, veramente”, “Che è entrato a fare il povero Aaron?” e “Ma hanno fatto una supercazzola ad Aron?”, si sono chiesti alcuni fan del cantante di Perugia su Twitter. Nessun commento da parte del diretto interessato. Sabato 13 maggio Aaron Cenere è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo dove ha raccontato di aver sofferto di attacchi di panico, soprattutto nel periodo dopo il Covid. Il giovane cantante ha sempre potuto contate sul sostegno della madre, “mi aspettava fuori da scuola”, e sulla fidanzata Silvia, “lei è il mio punto fermo ad Amici”.

