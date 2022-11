Aaron Carter, morto fratello di Nick dei Backstreet Boys/ “Era nella vasca da bagno…”

Aaron Carter è morto: il cantante e fratello di Nick dei Backstreet Boys è stato trovato senza vita nella sua casa di Lancaster. A darne notizia TMZ, secondo cui il cadavere sarebbe stato ritrovato nella vasca da bagno. Fonti che appartengono alle forze dell’ordine, citate dal sito statunitense, hanno riferito di aver ricevuto una chiamata intorno alle 11 di sabato 5 novembre, riferendo che un uomo sarebbe annegato in una vasca. Sul posto sarebbero quindi intervenuto gli agenti della squadra omicidi, i quali avrebbero poi precisato a TMZ che si tratta di una procedura standard. Infatti, sul posto non sarebbero stati trovati segni di violenza.

“I detective della omicidi sono stati inviati sulla scena, ma non abbiamo informazioni o prove di crimini. È una procedura operativa standard per gli investigatori della omicidi indagare su queste scene di morte“, scrive la testata, che ha anche ottenuto una foto dei mezzi di soccorso e dello sceriffo fuori dalla casa di Aaron Carter. Inoltre, la proprietà del 34enne è circondata da un nastro di sicurezza.

LA CARRIERA E I PROBLEMI DI AARON CARTER

Aaron Carter diventò famoso in tutto il mondo come cantante pop alla fine degli anni ’90. Aveva appena 9 anni quando incise il suo primo album. Famose le hit “I Want Candy” e “That’s How I Beat Shaq”. Ma poi divenne uno dei volti di Nickelodeon dopo aver venduto quasi un milione di copie per il primo album e circa 4 con il secondo. Ma era famoso anche come fratello di Nick Carter dei Backstreet Boys, una delle boyband più note e amate di tutti i tempi. Aaron Carter aveva avuto molti problemi legati all’abuso di sostanze stupefacenti e aveva parlato di difficoltà di relazione per problemi di salute mentale. Aveva provato anche ad affidarsi a centri riabilitativi per disintossicarsi. Appena due mesi fa aveva ammesso di essersi ricoverato per risolvere i suoi problemi di dipendenza da marijuana e cocaina al fine di ottenere la custodia di suoi figlio, Prince, di appena 11 mesi, nato dalla relazione con la compagna Melanie Martin, con cui si erano reciprocamente accusati di abusi. Pochi giorni fa Aaron Carter era stato fermato dalla polizia per guida in stato di ebbrezza.

