Aaron Carter ricoverato/ Mistero sulle condizioni “Mamma si prenderà cura di te”

Ricovero in ospedale per Aaron Carter, fratello della nota star Nick, del gruppo dei Backstreet Boys. Come riferito da Page Six, citato dall’edizione online de Il Giornale, il 31enne di Tampa si trova in un letto di ospedale anche se al momento non è chiaro il perché del ricovero, visto che le motivazioni non sono state divulgate alla stampa ne tanto meno via social. Si sa solo che la mamma di Aaron, la signora Jane, ha pubblicato sulla pagina Instagram del figlio uno scatto eloquente, in cui si vede il ragazzo sotto le coperte in ospedale, visibilmente provato. La mamma ha voluto rassicurare i fan del figlio (è anch’egli un cantante come il più famoso fratello), in merito alle condizioni fisiche dello stesso, specificando che non sono gravi da destare preoccupazione alcuna: nulla da temere quindi. Aaron Carter si trova presso l’ospedale all’Ascenson Sacred Heart Emerald Coast di Destin, ed è appunto affiancato dalla madre che ha scritto sui social “”Mamma si prenderà cura di te”.

AARON CARTER RICOVERATO: LA DEPRESSIONE E LA SCHIZOFRENIA

Jane ha utilizzato i social per comunicare ai follower del figlio che sarà lei stessa a gestirli nel futuro prossimo, scrivendo: “Mi occuperò dei social al posto di mio figlio finché sarà ricoverato … – mamma Jane”. Come detto sopra, non si sa bene di cosa soffra il cantante, ma non è da escludere associare tale momento ad un’intervista recente rilasciata dallo stesso Carter, in cui spiegava di soffrire di personalità multiple, schizofrenia, attacchi d’ansia e depressione, diagnosi complessa che lo costringe ad assumere numerosi farmaci, a cominciare da pesanti antidepressivi come lo Xanax. Nel contempo Aaron assumerebbe anche degli oppiacei, come risultato dai test delle urine eseguiti mesi fa, e notizia riportata sempre da Page Six. Un nuovo capitolo della vita di Aaron Carter che negli ultimi tempi ha fatto parlare di se non tanto per una performance canora sul palco, quanto per altre vicende, come ad esempio le accuse di molestie sessuali nei confronti della sorella Leslie, nonché la richiesta di ordine restrittivo da parte del fratello Nick.

© RIPRODUZIONE RISERVATA