Aaron Cenere: che succede dopo Amici 22?/ Al via l’instore tour: il nuovo traguardo

Amici di Maria De Filippi, Aaron Cenere presenta il nuovo progetto musicale: ha il via l’instore tour

Per molti telespettatori, Aaron Cenere é il finalista mancato di Amici 22, e intanto la polemica dei contestatori trova un feedback positivo con il via all’instore tour del cantautore. Reduce dall’eliminazione subita alla semifinale di Amici 22, su votazioni espresse dai giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi, Aaron Cenere torna ad attivarsi via social. Lo fa dando annuncio del primo instore tour, volto a fare da promozione al primo Ep del cantautore uscente da Amici, dal titolo Universale. Universale instore tour, così come rende noto in un nuovo post condiviso via Instagram l’ex allievo di Rudy Zerbi ad Amici 22 ha il via ufficialmente il prossimo mese di giugno 2023.

“Non vedo l’ora di incontrarvi e di abbracciarvi -scrive Aaron Cenere, tra le dichiarazioni riprese nel post che annuncia le date di appuntamento con i fan e presentazione dell’Ep, che lo attendono-.

Ci vediamo dal 2 giugno:

-03.06 ROMA

H.17:00 – CAPUT MUNDI MALL

-02.06 TERNI

H.17:30 CC COSPEA VILLAGES

-04.06 BOLOGNA

H.16:00 – CC VIALARGA

-07.06 MILANO

H.17:30- PIAZZA DUOMO

-05.06 MESTRE

H17:30 CC NAVE DE VERO

-06.06 TORINO

H.17:30- PIAZZA CASTELLO, 117

-08.06 PALERMO

H. 18:00 SANLORENZO MERCATO

-09.06 PONTECAGNANO

H.17:30 CC MAXIMALL

Le reaction al post dell’annuncio di Aaron Cenere

Un post, quello del nuovo traguardo musicale raggiunto da Aaron Cenere dopo l’uscita di scena da Amici 22, che intanto manda in visibilio il popolo del web. Si contano tra le innumerevoli e più disparate reazioni di consenso, come condivisioni, commenti di esultanza e oltre 15mila like, in reaction al post dell’annuncio social di cui si rende portavoce l’ex Amici 21. Insomma, con il suo esempio Aaron Cenere dimostra che anche oltre lo spazio e il tempo di un talent show come Amici, si può ottenere degli importanti traguardi in termini di successo e consenso di pubblico e critica.

