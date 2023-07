Aaron Cenere, ingresso ad Amici come ballerino/ Il retroscena che ribalta il destino del cantautore

Amici di Maria De Filippi, Aaron Cenere torna a raccontarsi: l’intervista senza filtri

Mentre gli ex rivali ad Amici 22, Wax e Angelina Mango, conquistano la Generazione zeta via Spotify Italia, il cantautore Aaron Cenere svela il retroscena sul mancato ingresso al talent show come ballerino. L’occasione della rivelazione é un’intervista esclusiva che il cantautore semifinalista in corsa al talent di Maria De Filippi concede a Lorella Cuccarini, alla nuova puntata di Dimmi di te. Ai microfoni del web format, in particolare, Aaron Cenere fa sapere che in passato si era candidato per la partecipazione ad Amici, anche qualche anno prima del suo ingresso nella scuola delle arti canto e ballo: “Ho cominciato con la danza, ho ballato per 10 anni. Adesso piano piano ricomincerò. Io dovevo venire ad Amici come ballerino. È strana questa cosa. Ho smesso a 15/16 anni però sognavo di entrare ad Amici come ballerino. Mi sono ritrovato a entrare 2 anni dopo come cantante”.

Il retroscena della mancata partecipazione ad Amici, nel ruolo di ballerino

Aaron si era candidato come ballerino per l’edizione del talent di Amici 20, quella vinta dalla ballerina Giulia Stabile, per poi prendere parte ad Amici 22 come cantautore, complici anche le limitazioni dettate dagli anni della pandemia di Coronavirus che lo avevano sospinto a dedicarsi alla scrittura musicale: “Io avevo smesso di ballare per un’operazione che avevo fatto al piede, per via del Covid, anche per la morte del nonno. Sono state tante cose. E papà mi disse: “Canta”. Da lì ho iniziato anche anche a scrivere. Ho scritto tantissimo durante il Covid, non ballando più, sentendomi veramente solo. Il Covid per me è stato un dramma, scrivevo con la paura di morire e da lì è nata questa passione”.

Per molti telespettatori, in particolare i fedeli fan, Aaron Cenere é il vincitore mancato del talent show, e il diretto interessato non nasconde di sentirsi nel suo piccolo un vincitore morale del programma sui talenti: “È stata una grande vittoria in particolare la fine di qualcosa. Io nella mia vita non ho mai finito le cose. Appena risultavano complicate scappavo. Non ho mai creduto in me stesso. Quello ad Amici è stato un percorso complicato, ma sono arrivato alla fine e per me quella è una vittoria”, conclude l’intervistato.

