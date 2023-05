Aaron: chi sono i genitori dell’ex Amici 2023?/ “Mamma, per la mia ansia…”

Chi sono i genitori di Aaron di Amici 2023

Aaron, Edoardo Boari all’anagrade, è stato uno dei grandi protagonisti di Amici 2023. La sua avventura si è conclusa ad un passo dall’ultima puntata, ma nonostante non sia riuscito a conquistare la finalissima, il cantante non nasconde la soddisfazione per essere riuscito non solo a portare a termine il percorso, ma anche a gestire i suoi attacchi di ansia e di panico. In un momento di confessione, durante la permanenza nella scuola, Aaron ha raccontato di aver sofferto di attacchi di ansia e di panico e di aver vissuto un periodo in cui non riusciva a stare lontano dai suoi genitori. Della mamma e del papà di Aaron non si sa nulla se non che hanno un rapporto speciale con il figlio. Aaron, infatti, in un momento di enorme difficoltà, si è aggrappato ai genitori che l’hanno aiutato ad affrontare gli attacchi di panico che gli impedivano di avere una vita normale.

Tutto è iniziato quando ha deciso di accettare l’invito ad una festa. “Ero stato invitato a una festa da una ragazza. Io per non fare la figura del cretino che era l’unico che non ci andasse, ho chiesto a mio padre: ‘Papà, mi porti a questa festa, fino a fuori casa di questa ragazza, senza farti vedere?’. Cos’è successo? Lui si è fermato, io sono andato là con tutte le ansie del caso e mio padre è rimasto lì in macchina ad aspettarmi. Dopo, questi ragazzi hanno deciso di andare in un campetto che stava a 100 metri dalla casa di questa ragazza. E io quei 100 metri in salita non sono riuscito a farli”, ha raccontato Aaron durante la permanenza nella scuola.

Aaron e il rapporto con la mamma

Rapporto speciale con la mamma da parte di Aaron che ha confessato di averla sempre avuta accanto anche quando andava a scuola. Aaron ha raccontato di aver vissuto un periodo difficile e di aver una serie di paure da dover risolvere. Il cantante, tuttavia, si ritiene fortunato perchè sa di poter contare sempre sulla presenza dei genitori.

“Devo mettere a posto certe cose nella mia vita. Io devo dire grazie alla scuola. Quando sono rientrato a scuola dopo il Covid. Mamma stava sotto scuola con la macchina sei ore perché io non riuscivo a mandarla via. E ogni mezz’oretta andavo in bagno per chiamarla. Ecco, ho avuto tanti problemi. Mamma ha iniziato ad andare via e ho iniziato a prendere confidenza, fino a che sono stato meglio. E ora sto qua a Roma da 8 mesi, solo”, ha concluso.

