C’è Aaron Diaz nel cuore dell’attrice e showgirl Lola Pone. Parliamo di una coppia nata nel 2012, direttamente sul set, in occasione delle riprese della telenovela Talisman, dove indossavano i panni dei fratelli Nregrete. Fu un vero e proprio colpo di fulmine per entrambi, benché all’inizio lui smentì tutto perché aveva appena divorziato dalla compagna Kate del Castillo. Così Lola Ponce e Aaron ufficializzano il loro amore nel febbraio del 2013, quando si trovavano in Argentina, a Rosario. L’anno dopo la famiglia si allarga con la nascita di Erin, poi a soli 11 mesi dalla nascita della primogenita, Lola Ponce è di nuovo incinta e in attesa di Regina.

Le nozze avvengono nel 2015, alla larga da occhi indiscreti e dai radar del gossip. L’attrice accettò la fatidica proposta di suo marito quando erano a Miami, dove vivono tuttora. “Mi portò in una villa da sogno, qualche tempo dopo andammo lì con le nostre bimbe e mi disse ‘tu da oggi sei la mia donna’”.

Due figlie dalla nascita della storia d’amore tra Lola Ponce e il marito Aaron

Ecco quindi il fatidico sì e la firma sul contratto. “Gli risposi che ero già la sua donna e lui mi disse che ero la sua sposa. Ero in t-shirt con le bambine che correvano intorno, e ci siamo sposati in cucina, firmando le carte sul tavolo da ping pong”, ha raccontato la Ponce. Altro matrimonio, si celebrò poi in Marocco o Marrakech, con la bellissima Lola che indossò due abiti nuziali firmati Antonio Riva.

Come dicevamo, la coppia ha messo al mondo due figlie, che oggi hanno nove e otto anni. Tra Lola e Aaron l’intesa sotto le lenzuola pare sia stellare, come ha confessato la stessa attrice in una intervista di qualche tempo fa.

