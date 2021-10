Aaron Diaz Spencer, Erin e Regina: marito e figli Lola Ponce / Amore scoccato sul set

Aaron Diaz Spencer è il marito della celebre showgirl Lola Ponce. I due sono sposati dal 2015 e sono diventati genitori di due splendide bambine. Aaron Diaz Spencer, classe 1982, lavora come attore e modello nel mondo della moda. Della sua storia d’amore con Lola Ponce non si hanno moltissime informazioni. Tuttavia è risaputo che il primo incontro tra i due sia avvenuto durante le riprese di una telenovela argentina. Proprio in occasione delle registrazioni di una delle puntate della fiction, Aaron e Lola si sono innamorati. Possiamo dire che per la coppia è stato un vero e proprio colpo di fulmine, proseguito nel migliore dei modi con una relazione stabile e duratura.

Aaron Diaz Spencer, due figlie con Lola Ponce

Quando si sono conosciuti, forse, non si aspettavano che il loro colpo di fulmine si sarebbe trasformato in qualcosa di serio. Dopo non molto tempo però il fotomodello e l’attrice hanno coronato il sogno di diventare genitori. Nel duemilatredici hanno messo al mondo la piccola Erin, a cui un solo anno dopo hanno regalato una sorellina, Regina. La famiglia ha vissuto per un po’ di tempo a Miami, per poi trasferirsi in uno splendido ranch in Messico, dove vivono attualmente.

