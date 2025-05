Aaron Engl non è stato ucciso, ma sarebbe stato vittima di un incidente dopo aver assunto allucinogeni ad un rave. È la conclusione della Procura di Bolzano nel caso del boscaiolo 24enne decapitato con la motosega e trovato senza vita lo scorso 18 agosto. Secondo gli inquirenti non è stato un omicidio: il giovane si sarebbe ferito in modo terribile, finendo per morire, per sbaglio dopo una nottata in cui avrebbe assunto droghe.

Maria Chindamo, 9 anni fa l'omicidio/ Il fratello Vincenzo: “Volevano metterla a tacere ma...”

Al momento della tragedia, Aaron Engl sarebbe stato solo. Un dato che sembrerebbe confermato dall’analisi dei tabulati telefonici dei suoi contatti, parenti e amici che avrebbero trascorso con lui le ultime ore prima della fine. L’autopsia aveva inoltre evidenziato la presenza di sostanze stupefacenti e la causa della morte sarebbe stata ricondotta ad uno “shock neurogeno secondario a decapitazione incompleta“.

Simonetta Cesaroni/ L'avvocato della famiglia: “Durante le indagini furono commessi degli orrori”

Aaron Engl vittima di un terribile incidente, la ricostruzione della dinamica

La dinamica accidentale era emersa già dall’esame della motosega trovata accanto al corpo del ragazzo, attrezzo per lui di abituale utilizzo sul quale furono isolate soltanto le sue impronte. Secondo il consulente chiamato a ricostruire la dinamica dell’accaduto, riporta Adnkronos, Aaron Engl sarebbe stato ancora in preda ad uno stato di alterazione da allucinogeni quando, la mattina seguente al rave party a cui aveva partecipato, avrebbe appoggiato la motosega accesa sulla propria spalla sinistra. Stando a quanto evidenziato dalle indagini, quindi, sarebbe stato un fatto accidentale.

Delitto di via Poma, l'ombra dei servizi segreti e dei poteri forti/ "Società di copertura e strani traffici"

Durante la serata trascorsa in compagnia, la sera precedente, Aaron Engl avrebbe accusato un malore dopo l’assunzione di sostanze e questo elemento sarebbe emerso in sede di sit dal racconto di alcuni testimoni. Conclusa la festa, si sarebbe separato dal gruppo e avrebbe raggiunto in auto il luogo in cui poi, il 18 agosto, sarebbe stato ritrovato ormai privo di vita.