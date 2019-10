Aaron Nielsen/ Il figlio di Brigitte torna in tv dopo l’Isola (Riccanza Deluxe)

Aaron Nielsen ha mostrato il suo animo tranquillo e poco incline allo scontro durante la scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, ma è pronto a rivelare altre sue qualità a Riccanza Deluxe. Il reality di MTV Italia debutterà oggi, martedì 8 ottobre 2019, in seconda serata e il figlio della celebre Brigitte Nielsen sarà fra le new entry. “Non è potuto uscire tutto di me perchè ero in un contesto difficile”, rivela infatti a 361 Magazine, “qui potrete vedere quello che seono. Anche se non proprio tutto, ma sono contento perchè mi farò conoscere di più”. Educazione e onestà invece sono alla base del suo modo di affrontare la vita. La disciplina, sapere come comportarsi a seconda dei contesti e delle persone che si hanno di fronte, è un boomerang sempre positivo ai suoi occhi. Grazie allo sbarco sul piccolo schermo, Aaron inoltre ha realizzato il suo sogno di lavorare nella televisione. Prima invece lavorava con il padre e sperava di potersi realizzare come modello e fare qualcosa in tv. “Posso dire di avercela fatta. Il mio sogno invece è arrivare a fare l’attore, fare carriera nel cinema. Mi piace studiare”, confessa.

Aaron Nielsen, Riccanza Deluxe: pronto a seguire le orme di mamma Brigitte

Aaron Nielsen intende seguire le orme della mamma e diventare un giorno un attore del grande schermo. Si intuisce già dal fatto che abbia voluto adottare il cognome della madre Brigitte Nielsen come nome d’arte, lasciando da parte Aaron Douglas Meyers, il suo vero nome. Nella sua infanzia ha vissuto a Los Angeles e a Barcellona, mentre di recente è stato a Bali che gli ha lasciato un grande ricordo. “Mi sono divertito molto durante le riprese, è stata una sorta di documentario-film”, dice invece di Riccanza Deluxe. Lo sport e gli amici sono due delle sue più grandi passioni e così ha trovato il modo di condividere tutto anche con gli spettatori italiani. “Quando lavoro sono spesso in giro perchè lavorando come modello non sto mai fermo”, dice a DiLei parlando della sua giornata tipo, “quando invece non lavoro o viaggi o sport”. Spesso e volentieri tra l’altro riesce persino ad unire queste sue due passioni, anche se il lavoro come modello comunque gli richiede frequenti spostamenti all’estero.

L’esperienza a L’isola dei famosi

L’Isola dei Famosi ha permesso ad Aaron Nielsen di mostrare il suo lato spirituale, ma la sua vera natura comprende anche tante altre sfaccettature. L’occasione giusta per mostrare la sua quotidianità, come interagisce con fidanzata Francesca La Selva e amici, gli viene data da Riccanza Deluxe: ha deciso di partecipare al reality proprio per questa possibilità. “Raramente mi vergogno di qualcosa”, racconta invece a DiLei e non solo per quanto riguarda il suo essere ricco. Avete tanta disponibilità economica non lo condiziona, anche se “magari è qualcun altro che mi fa vergognare. […] Però per le mie cose no perchè tutto quello che faccio, lo faccio perchè mi fa piacere”. Ha sempre seguito Riccanza anche da casa, ma questo non gli ha impedito di provare una certa perplessità nel partecipare. Adesso lo definisce “il programma perfetto”, ma anticipa già che non sarà presente in tutte le puntate. “Ho saputo che stavano facendo i casting e mi sono detto ‘perchè non provarci?’ Oggi posso dire che mi sto divertendo moltissimo”, svela a Novella 2000. “Ho una mamma dolcissima, però molto attenta e severa in alcuni casi”, dice invece di Brigitte Nielsen, a cui ha sempre raccontato tutti i suoi segreti fin da piccolo. “Se commettevo qualche bravata, si arrabbiava di brutto e lì erano guai”, conclude.



