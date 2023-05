Aaron piange ad Amici 2023: le prime parole dopo l’eliminazione/ “Oggi ho vinto…”

Aaron piange dopo l’eliminazione da Amici 2023

Aaron è stato l’ultimo eliminato del serale di Amici 2023. Il cantante della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha concluso il suo percorso in semifinale. Al ballottaggio con Wax per conquistare l’ultimo posto disponibile in finale, Aaron ha dovuto alzare bandiera bianca nel momento in cui Maria De Filippi ha fatto il nome di Wax come quarto ed ultimo finalista. In studio, il giovane artista ha accolto l’annuncio di Maria De Filippi con il sorriso per il grande percorso fatto all’interno della scuola e per tutti gli insegnamenti che ha ricevuto dagli insegnanti e dai compagni di scuola.

Dietro le quinte, però, nel rilasciate le sue prime parole post eliminazione, davanti alle telecamere, ripensando al percorso fatto all’interno della scuola e a quella che è stata finora la sua vita, non è riuscito a trattenere le lacrime.

Le lacrime di Aaron ad Amici 2023

Nonostante l’eliminazione, Aaron lascia la scuola di Amici 2023 con una grande gioia nel cuore. Sereno, felice e soddisfatto per il percorso fatto nei tanti mesi vissuti nella scuola, Aaron confessa di sentirsi comunque un vincitore perchè, per la prima volta nella sua vita, è riuscito a portare a termine qualcosa.

“Io nella mia vita non ha mai finito tutto. Non ho finito la scuola perchè devo ancora finirla, non ho finito la danza perchè mi sono fatto male ed oggi, invece, ho finito questo percorso. Ecco perchè per me oggi è una vittoria“, confessa il cantante che è pronto a portare nella vita tutti gli insegnamenti ricevuti durante i mesi vissuti nella scuola di Maria De Filippi.

