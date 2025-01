Anticipazioni Il Conte di Montecristo: incontro tra Edmond Dantes e l’Abate Faria

La storia della vendetta di Edmond Dantes/Il conte di Montecristo dell’omonimo romanzo di Alexander Dumas va in onda a partire da questa sera su Rai1, dalle 21.35 circa, con i primi episodi. Una figura centrale della puntata sarà L’Abate Faria (Jeremy Irons), personaggio di spicco grazie al quale il giovane Edmond Dantes non solo riesce ad evadere di prigione ma diventa anche Montecristo. Andando con ordine, infatti, stando a quanto riportano le anticipazioni Il Conte di Montecristo il giovane marinaio, Dantes, in procinto di diventare capitano della Pharaon e di sposare Mercedes. Viene ingiustamente arrestato con la falsa accusa di essere una spia di Napoleone e quindi di aver tradito il Re.

Si tratta però del malvagio piano di Danglars e Fernand. Il primo invidioso della sua promozione a capitano e che vorrebbe prendere il suo posto, il secondo, invece, cugino di Mercedes e da sempre innamorato pazzo di lei. Il giovane finisce così internato nel Castello d’IF, carcere che sorge in mezzo al mare da cui non è mai tornato nessuno. A far resistere Edmond in prigione sarà solo l’amore per Mercedes e soprattutto l’incontro con l’Abate Faria. Le anticipazioni Il Conte di Montecristo svelano che l’Abate da tempo sta scavando un tunnel per poter evadere dalla prigione.

Le anticipazioni Il conte di Montecristo, fiction di Rai1 svelano che Dantes trascorrerà con l’Abate Faria quasi dieci anni di prigione, anni in cui l’uomo gli rivelerà chi è, prete di origine genovese, molto colto e dedito alle scienze che parla diverse lingue. Fu arrestato, durante il periodo Bonapartista, con l’accusa di aver pubblicato uno scritto favorevole all’unità d’Italia. Gli dirà di essere a conoscenza di un tesoro che si trova sull’isola di Montecristo consegnandogli una mappa del tesoro nascosto. I due protagonisti inizieranno a costruire un tunnel per evadere di prigione tuttavia durante gli scavi l’Abate Faria muore ne Il conte di Montecristo ed è questo punto che Dantes deciderà di sostituirsi al suo corpo che verrà preso e gettato in mare garantendo così la libertà ad Edmond Dantes e l’inizio della sua vendetta come Conte di Montecristo.