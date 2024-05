ABBA, chi sono e maggiori successi/ Il gruppo svedese immortale con “Mamma mia”

Nel mondo della musica il nome degli Abba ha portato in alto la cultura pop svedese. Il gruppo, formatosi nel 1972, ha avuto fin dagli esordi uno straordinario successo in tutto il mondo, diventando un simbolo della musica pop internazionale. Il nome della band è nato dall’acronomico dei nomi dei membri, ovvero Agnetha, Benny, Bjorn e Anni-Frid: proprio questa è stata dall’inizio alla fine la composizione del gruppo, che non ha mai cambiato musicisti nel corso del tempo. Nato, come abbiamo detto, nel 1972, il gruppo è diventato popolare fin da subito, arrivando a vincere nel 1974 l’Eurofestival con Waterloo, appena due anni dopo la nascita.

Non solo musica, però: gli Abba sono stati legati anche dalle relazioni d’amore nate al loro interno. Bjorn è stato infatti sposato con Agnetha e Benny con Frida ma entrambi i matrimoni fallirono e il gruppo si sciolse nel 1982, appena dieci anni dopo essere nato. Per più di trent’anni, inoltre, non si riunirono, non organizzando neppure concerti. Nel 2000 fu proposto agli Abba di tornare insieme per un tour di 100 concerti e loro “rifiutarono per non deludere i fan”, come spiegato da loro stessi. Nel 2018 annunciarono però il ritorno all’attività con nuovi brani, facendo anche una serie di concerti in giro per l’Europa.

Abba, i brani più conosciuti del gruppo svedese

Gli Abba sono stati il primo gruppo non anglofono a raggiungere un successo così straordinario in Europa e non solo, anche nei Paesi anglofoni come Canada, Australia, Regno Unito, Stati Uniti e così via. Vari i loro successi passati alla storia, come “Dancing queen”, “Gimme! Gimme! Gimme!” O “Money, money, money”. La canzone più celebre e iconica è però senza dubbio “Mamma mia”, estratta dall’album pubblicato nel 1975. Il titolo è legato all’esclamazione italiana e il brano ebbe uno straordinario successo fin da subito, in Svezia ma anche nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Italia e in Australia. Il disco raggiunse i primi posti delle classifiche anche in Sudafrica, Belgio, Norvegia, Nuova Zelanda e altre ancora.











