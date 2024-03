Abbi, il braccialetto sonoro per i bimbi ipovedenti/ Monica Gori: “Ecco come funziona”

A Uno Mattina vi era la scienziata Monica Gori, considerata fra le più influenti donne scienziate al mondo. L’ospite ha presentato il braccialetto sonoro Abbi: “E’ un braccialetto sonoro sviluppato con l’idea di aiutare il bimbo con disabilità visiva a comprendere meglio il corpo e a interagire con gli altri. E’ stato finanziato dall’Unione Europea e abbiamo dimostrato la sua efficacia in bimbi con disabilità visiva. Attorno ai 4 o 5 mesi quando il bimbo inizia a muovere il corpo può osservarlo, ma se non lo vede… con Abbi emettiamo un suono e il bimbo ascolterà il proprio corpo comprendendo quindi come è messo nello spazio. Se ogni bimbo non vedente avrà un braccialetto che emette un suono diverso sarà possibile creare dei giochi tutti insieme”.

Monica Gori non ha iniziato subito con la scienza: “Ho iniziato con studi artistici, io non ero la prima della classe, in terza media gli insegnanti hanno suggerito ai miei genitori di non mandarmi al liceo scientifico perchè sarebbe stato difficile, io ero brava a dipingere e mi sono iscritta al liceo artistico e attraverso l’arte ho iniziato il mio percorso”.

ABBI E LA STORIA DELLA SCIENZIATA MONICA GORI

Ad un certo punto Monica Gori si è iscritta a psicologia per poi decidere di fare tutt’altro: “Ho fatto un dottorato in tecnologia umanoidi, più legato all’ingegneria. Dalla creatività mi sono avvicinata alla psicologia per aiutare l’altro, il momento fondamentale è stata la crescita di mia sorella, ha sei anni in meno di me e l’ho vista crescere e mi sono sorpresa nel suo modo di apprendere cose nuove. Quello mi ha fatto avvicinare a psicologia poi mi sono appassionata alle neuroscienze e ho cominciato a studiare come il bimbo impara ad apprendere cose nuove ma mi mancava ancora l’applicazione quindi mi sono iscritta all’istituto italiano di tecnologia”.

Monica Gori aggiunge: “E’ importante mostrare questa storia perchè è sempre possibile cambiare”, riferendosi al fatto che le donne in Italia spesso e volentieri non si iscrivono nelle cosiddette materie stem, come matematica, scienza e via discorrendo.











