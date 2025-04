Dramma ad Abbiategrasso, dove un 21enne è stato ucciso. Nel comune in provincia di Milano un ragazzo originario dell’Egitto è stato accoltellato durante la notte passata, quella fra venerdì 18 e sabato 20 aprile 2025, morendo poi in ospedale. Secondo quanto riferito dai quotidiani online, a cominciare dal sito de Il Giorno e del Corriere Milano, il fatto sarebbe avvenuto attorno alle due di notte, non troppo distante da un complesso di case popolari dove vivono diverse famiglie originarie del nord Africa.

In quel di via Fusè il 21enne sarebbe stato aggredito, e lasciato agonizzante in strada: una volta che sono giunti i soccorsi hanno trovato lo stesso in condizioni disperate con delle ferite al torace ma anche al braccio sinistro, e dopo che è stato trasportato in ospedale è morto poco dopo il suo arrivo nel nosocomio.

ABBIATEGRASSO, 21ENNE UCCISO IN STRADA: LA CORSA IN OSPEDALE POI LA MORTE

Immediata l’apertura di una indagine da parte dei carabinieri di Milano, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto anche visionando le telecamere di videosorveglianze della zona sperando che abbiano ripreso la scena e soprattutto qualche persona riconoscibile nonostante il buio della notte. Il ragazzo è stato ritrovato in una pozza di sangue e portato in codice rosso presso l’ospedale di Legnano, ma già durante il tragitto le sue condizioni, già compromesse, sono precipitate dopo il sopraggiungere di un arresto cardiaco.

I medici sono comunque riusciti a rianimarlo, per poi portarlo in sala operatoria, restando senza vita mentre era sotto i ferri. Non è ancora chiaro come si chiamasse e stando a quanto scrive Il Giorno le autorità stanno provando a contattare delle persone a lui vicine per risalire al suo vero nome, visto che sembra che il 21enne egiziano di Abbiategrasso usasse diversi alias per farsi identificare.

ABBIATEGRASSO, 21ENNE UCCISO IN STRADA: INDAGINI IN CORSO

Un aiuto potrebbe arrivare dalle impronte digitali della stessa vittima, per capire se eventualmente fossero state già raccolte in precedenza per eventuali altri precedenti di polizia. Secondo le prime indiscrezioni sembra che nel luogo dove è stato ritrovato il corpo quasi senza vita del 21enne non vi fossero delle telecamere, anche perchè si tratta di una stradina secondaria in un’area verde. Inoltre, per il momento non sono stati trovati testimoni che avrebbero visto quanto accaduto e che possano aiutare nella ricostruzione degli eventi.

Servirà quindi una indagine approfondita per capire la dinamica di quanto accaduto, forse una lite fra gang rivali, come purtroppo se ne sentono ogni giorno, o peggio ancora un agguato premeditato, o magari un tentativo di rapina. Certo è che le violenze sono state molteplici negli ultimi tempi nella zona di Milano, e soltanto negli ultimi giorni un 30enne era stato aggredito a CityLife, quartiere del lusso del capoluogo lombardo, mentre un altro in ripa Ticinese, sfregiato al volto. A gennaio, invece, un 23enne era stato ferito all’addome sempre ad Abbiategrasso.