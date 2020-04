ABBIGLIAMENTO DA LAVORO/ Le categorie e tipologie di DPI per garantire la sicurezza

Pubblicità

Quando si parla di “abbigliamento da lavoro” ci stiamo riferendo a tutta una serie di dispositivi di protezione individuale (indicati con l acronimo DPI) frutto di una ricerca continua e accurata, portata avanti con le migliori tecnologie moderne. L’obiettivo è assicurare l’incolumità all’operatore mentre svolge le mansioni di lavoro, che sono tutte diverse e ciascuna con uno specifico grado di pericolosità e di rischio.

È possibile distinguere tre categorie essenziali all’interno delle quali si suddividono gli abiti da lavoro e i relativi accessori. In particolare, si tratta di dispositivi di protezione di tipo semplice (per esempio, i vestiti anti-pioggia), quelli di protezione da rischi di media entità (come sono le scarpe antinfortunistiche) e infine quelli di protezione più complessi che mirano a fare da scudo al lavoratore e a sventare incidenti gravi o invalidanti (come i vestiti che si usano per operazioni legate all’elettricità).

La seconda e la terza macro area sono le più importanti, poiché vanno a tutelare la persona da pericoli di alto livello (i DPI semplici mirano invece a offrire protezione da rischi minimi). Ogni dispositivo dev’essere omologato e rispondere a una stringente normativa, votata alla completa sicurezza sul posto di lavoro. Qualsiasi parte del corpo va protetta, ecco perché l’abbigliamento per antinfortunistica rappresenta una categoria ampia e variegata: in continua evoluzione. Anzi, a seconda della particolare area o parte del corpo da proteggere è possibile fare un’ulteriore distinzione e suddivisione: mani, udito, testa, corpo e piedi.

Per ogni parte del corpo c’è un dispositivo di protezione. È possibile distinguere specifiche tipologie di DPI in base alla parte del corpo da proteggere. Iniziamo dagli strumenti che salvaguardano le mani, ovvero i guanti antinfortunistici. La scelta di modello e materiale non è così semplice: esistono quelli resistenti anti-taglio, quelli per uso generico oppure per fare saldature e contrastare il calore. Possono proteggere specificamente dal freddo ed essere trattati per resistere in presenza di sostanze chimiche.

A tutela della testa e degli occhi è poi importante scegliere il miglior casco (i colori sono diversi sul cantiere, per un riconoscimento veloce). Così come sono importanti occhiali e visiere protettive, utili in caso di scintille e da valutare caso per caso a seconda dell’attività da svolgere. Spesso il lavoratore è esposto per un tempo prolungato ai rumori impattanti del cantiere, ecco perché a protezione dell’udito ci sono cuffie incorporate sugli elmetti, inserti auricolari e ancora cuffie provviste di comunicazione via radio per ottimizzare tempi e spostamenti.

È necessario poi fare accenno agli abiti, che proteggono il corpo: stiamo parlando di tute, giacche e pantaloni il più delle volte con inserti catarifrangenti per lavorare in scarsità di luce. Ci sono accessori anti-calore o anti-pioggia, da indossare sopra gli indumenti oppure in sostituzione di questi ultimi.

Polveri e fumi sono spesso presenti in cantiere, ecco perché anche le vie respiratorie dovranno essere provviste di uno “scudo”, rappresentato da DPI come le mascherine monouso. In caso di gas, servono invece sistemi filtranti specifici per tutelare l’operatore. Infine, uno sguardo anche ai dispositivi per la protezione del piede ovvero le scarpe antinfortunistiche, che possono essere rinforzate in metallo sulla punta o più alte a coprire la caviglia. Importantissima la suola, che deve garantire movimenti agili e veloci anche su terreni sconnessi. Ma sempre garantendo il comfort ed evitando dolori.



