ABBIGLIAMENTOCERTIFICATO.COM/ Il sito di abbigliamento antinfortunistico certificato

Abbigliamento alta visibilità, anticalore alluminizzato, protezione dall’incendio boschivo, indumenti per saldatura, abbigliamento da lavoro trivalente, multinorma, pentavalente e molto altro. Queste sono solo alcune delle categorie che articolano la proposta di www.abbigliamentocertificato.com, la piattaforma digitale che risponde al bisogno di abbigliamento antinfortunistico certificato che tutela chi lavora in prima linea. Per la massima protezione, in ogni contesto operativo.

Abbigliamentocertificato.com è un progetto a cura di Cast Bolzonella, impresa specializzata nella produzione di abbigliamento da lavoro e divise professionali eleganti, e dispone di una proposta composta da DPI (dispositivi di protezione individuale) in grado di fronteggiare anche rischi multipli, grazie all’impiego di più dispositivi compatibili.

Dietro ogni capo ci sono severe verifiche che ne accertano le prestazioni. In catalogo ci sono solo indumenti antinfortunistici con marcatura CE e coerenti con le disposizioni europee e nazionali in fatto di DPI.

Dal punto di vista normativo, infatti, il Regolamento UE n. 425 del 9 marzo definisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI, imponendo la marcatura CE. Vengono così classificati i DPI in tre tipologie: Categoria I, Categoria II e Categoria III.

Oltre a rispondere al bisogno di sicurezza sul lavoro dell’azienda cliente, la proposta riflette quella selezione dei materiali, cura nei dettagli e design che può garantire solo un produttore specializzato e Made in Italy come Cast Bolzonella.

L’ufficio stile interno è al fianco del cliente per la personalizzazione dei capi (anche con logo e nome del dipendente).

Quali categorie compongono l’offerta e come trovare l’abbigliamento per le proprie esigenze lavorative

Sono ben 15 i principali segmenti della proposta: Alta visibilità, Ambienti freschi, Antiacido, Anticalore Alluminizzato, Antimpigliamento, Antistatico, Arco Elettrico, Celle Frigo, ESD, Ignifugo, Incendio Boschi, Pentavalente, Saldatura, Trivalente, Vigili del Fuoco. L’interfaccia del portale rende semplice la ricerca del prodotto desiderato, di cui si possono verificare le caratteristiche tecniche. Non solo.

Una volta selezionati gli articoli di proprio interesse, questi possono essere posti nel carrello per poi inviare la richiesta di preventivo. Il cliente riceverà una risposta puntuale in tempi contenuti.

Prendendo in considerazione, ad esempio, l’abbigliamento da lavoro antiacido, tra gli articoli in catalogo figurano, ad esempio, camicie a manica lunga, giubbetti, pantaloni, giacche, salopette, tute e giacconi. La ricerca del prodotto può verificarsi utilizzando il codice identificativo oppure i tanti semplici filtri. Questi riguardano normative pertinenti, categoria DPI, tipo di indumento e colori.

La principale sede aziendale di Cast Bolzonella è a Padova, con filiali in Lombardia, Piemonte e Svizzera. Ma per scoprire i particolari dell’offerta non c’è bisogno di spostarsi, basta digitare www.abbigliamentocertificato.com.



