Abbonamenti Netflix/ Taglio sul costo, ma con funzionalità limitate, i dettagli

Come tutti ormai sapevano, grazie alle tanti voci che giravano sul web, gli abbonamenti Netflix subiranno una riduzione di costo, ma ci saranno limitazioni durante l’utilizzo dell’app e la visione di una serie TV.

Netflix quindi si sta preparando un taglio sul prezzo dell’abbonamento, ma supportato dalle pubblicità. A dare la notizia è Bloomberg, una multinazionale che opera nel settore dei mass media con sede in America, precisamente a New York, laddova ha scoperto un codice interno dell’app Netflix con un’importante funzione rimossa, ovvero l’impossibilità di scaricare contenuti per la visibilità senza connessione internet.

Abbonamenti Netflix: taglio sul costo, ma una funzione rimossa

Quindi, come detto, attraverso il codice all’interno dell’App iOS, si è scoperto che gli abbonamenti Netflix avranno un costo inferiore, grazie all’inserimento delle inerzioni pubblicitarie. La scoperta del codice sicuramente non è un elemento che conferma al 100% la teoria, ma comunque può essere una opzione verosimile.

Infatti lo stesso CEO di Netflix, Ted Sarandos, ha confermato nei mesi precedenti, che la società stessa sta lavorando all’introduzione di un piano di abbonamento più conveniente, adatto soprattutto agli utenti che non possono permettersi una determinata cifra al mese e che quindi, vedere qualche pubblicità non causerebbe alcun tipo di problema.

Al momento non si hanno dettagli sul costo mensile di questo nuovo piano, però la società ha comunque annunciato che le inserzioni che ci saranno all’interno, non potranno essere saltate come per esempio succede con YouTube e quindi in questo modo l’utente non avrà a disposizione un controllo durante questa fase.

Gli abbonamenti Netflix con le inserzioni pubblicitarie inoltre, come aveva indicato la società stessa, avranno dei contenuti limitati, quindi in qualche modo si riallaccia quello che era stato “scoperto” da Bloomberg.

Come accennato poco fa, non si conosce il prezzo di questo nuovo abbonameto, ricordiamo che al momento Netflix offre:

Abbonamento base 480p : 9,99$;

Abbonamento standard FullHD: 15,49$;

Abbonamento Premium 4K HDR: 19,99$.

Quindi, siamo quasi certi che il nuovo abbonamento Netflix “economico” avrà un prezzo inferiore a 9,99$.











