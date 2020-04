Abbott, colosso Usa vince gara per test sierologici/ Affidabilità kit vicina al 100%

Pubblicità

A partire dall’inizio della Fase 2, sarà possibile avere una radiografia più precisa e realistica dell’Italia colpita dal Coronavirus grazie ai test sierologici. Sarà la Abbott, azienda americana, a fornire i test sierologici che permetteranno di stimare la percentuale di italiani colpiti da Covid-19. Si partirà già dal prossimo 4 maggio su un campione di 150mila persone dando il via ad una fase importante della strategia post-lockdown. I kit saranno offerti gratuitamente dal colosso farmaceutico statunitense Abbott Diagnostics, leader mondiale nel campo dei test per le malattie infettive, tra cui lo sviluppo del primo test per l’Hiv. E’ stata questa azienda a vincere la gara per i test sierologici in Italia, selezionata con quattro giorni di anticipo tra i 72 partecipanti alla gara indetta dal governo circa una settimana fa. Il Commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, come riferisce La Stampa, l’ha considerata la “migliore soluzione oggi esistente sul mercato”. La sperimentazione prenderà il via nei vari laboratori sparsi nelle diverse regioni d’Italia e riguarderà campioni specifici di popolazione in base alle categorie Istat e Inail e tenendo conto di vari profili, tra cui lavorativo, genere e per sei differenti fasce d’età.

ABBOTT VINCE GARA PER I TEST SIEROLOGICI COVID-19

A determinare la scelta della Abbott sono state le percentuali di affidabilità richieste. Arcuri aveva spiegato: “Non ne esiste al mondo uno che dà il 100% del responso, noi avevamo messo alla base della gara un risultato che fosse pari al 95%, per chi se lo è aggiudicato è superiore al 95% e confidiamo che sia un test assai importante”. In merito alla tipologia richiesta di test, la Abbott ha rispettato tutti i criteri con percentuali vicine al 100%. Si tratta nel dettaglio dei criteri di “specificità”, “idoneità”, “sensibilità”, “applicabilità” su larga scala e “rapidità” di risposta. Stando a quanto riferito dal colosso con sede in Usa, il nuovo test sierologico per il Covid-19 dell’azienda identifica l’anticorpo IgG, proteina prodotta dall’organismo nelle fasi avanzate della malattia e che potrebbe persistere per mesi se non addirittura anni dopo la guarigione. La Abbott, come riferisce L’Adige, in una nota esplicativa ha fatto sapere: “Il test anticorpale rappresenta un importante passo avanti per stabilire se una persona è stata precedentemente infettata. Il test consentirà una migliore comprensione sulle dinamiche di questa infezione e in particolare sulla comparsa degli anticorpi e sulla loro persistenza. Queste conoscenze potrebbero contribuire allo sviluppo di terapie e vaccini”. Abbott è un’azienda presente in oltre 160 paesi con circa 107mila dipendenti.



