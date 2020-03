Abbott ID NOW, cos’è test rapido coronavirus/ Come funziona: diagnosi in 5 minuti

Bastano cinque minuti per diagnosticare il nuovo coronavirus. Questo grazie al test messo a punto da Abbott Labs. Nella notte italiana è arrivato l’annuncio del presidente americano Donald Trump, il quale ha comunicato che la U.S. Food and Drug Administration ha dato il via libera al test molecolare per Sars-CoV-2. Secondo la società questo esame può fornire «risultati positivi in soli cinque minuti e quelli negativi in 13 minuti». La FDA, nello specifico, ha concesso un’autorizzazione all’uso d’emergenza dell’ID NOW COVID-19, questo il nome del test di Abbott Laboratories. «Grazie a questo test rapido, gli operatori sanitari possono essere test molecolari anche fuori dall’ospedale, quindi nei punti caldi dell’epidemia», ha dichiarato Robert Ford, presidente e direttore operativo della società statunitense. L’azienda ha annunciato che la prossima settimana saranno disponibili i nuovi test e che c’è la possibilità di distribuirne 50mila al giorno. Ma non è l’unica società al lavoro: FDA ha infatti intensificato le approvazioni di test rapidi “point-of-care”, come quelli di Mesa Biotech e Cepheid, che infatti stanno aumentando la produzione per soddisfare una domanda senza precedenti.

TEST ABBOTT ID NOW, DIAGNOSI CORONAVIRUS IN 5 MINUTI

Attaccato per la mancanza di test sufficienti per la diagnosi del nuovo coronavirus, Donald Trump tira quindi un sospiro di sollievo. Ma gli Stati Uniti continuano ad essere considerati ancora molto indietro rispetto ad altre nazioni per quanto riguarda la disponibilità di test in generale, visto che ci sono 81mila casi di coronavirus segnalati. Ma Abbott Laboratories all’inizio del mese ha ottenuto un’altra autorizzazione di emergenza dalla FDA, quella per m2000TM Real Time System, che viene usato da ospedali e centri medici accademici per accelerare le capacità diagnostiche. La società peraltro ha una storia ormai consolidata nello sviluppo di test diagnostici, in particolare per le malattie scientifiche, come l’Aids, infatti ha sviluppato il primo test Hiv. L’ID NOW di Abbott, lanciato per la prima volta nel 2014, è stato utile anche per i test sull’influenza A e B, Streptococcus di gruppo A (batterio che si trova comunemente in gola e causa malattie quali la tonsillite e la faringite) e RSV. «La pandemia Covid-19 sarà combattuta su più fronti. Un test molecolare portatile che offre risultati in pochi minuti si aggiunge dunque alla vasta gamma di soluzioni diagnostiche necessarie per combattere questo virus», ha concluso Ford.





© RIPRODUZIONE RISERVATA