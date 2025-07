Abbraccio Sarah e Valerio a Temptation Island 2025 commuove Filippo Bisciglia e tutto il web: "Mai successo nelle scorse edizioni"

Temptation Island 2025, Filippo Bisciglia commosso da Sarah e Valerio: “Vi chiedo di abbracciarvi”

Il falò di confronto tra Valerio e Sarah di Temptation Island è stato uno dei più emozionanti di sempre. Nonostante entrambi si siano traditi e Valerio Ciaffaroni si è avvicinato moltissimo alla single Ary ed è scattato anche un bacio, il cuoco romano ha voluto essere chiaro con la fidanzata su tutto e ammettendo di non aver agito per ripicca ma solo dopo attente riflessioni ed aver compreso di non ritenere che Sarah sia la persona giusta per se. Durante il falò di confronto sia Valerio che Sarah a Temptation Island 2025 ed hanno fatto commuovere tutti soprattutto Filippo Bisciglia che non solo si è commosso ma li ha fatti abbracciare alla fine.

Alla fine del lungo confronto Valerio ha ammesso: “Se sono arrivato a tanto è perché era vero. E ci sono rimasto molto male per questo perché a te ti avrebbe ‘sfondato’. Io primi tre giorni non facevo altro che piangere perché pensavo a te.” ha questo punto le ha fatto eco Sarah Esposito che si è alzata per andarlo ad abbracciare: “Non piangere, ti voglio bene lo stesso!” Anche Filippo Bisciglia non è riuscito a trattenere la commozione: “Valerio tu stai piangendo per Sarah e la tua fidanzata sta piangendo per te…È la prima volta che vedo piangere un ragazzo che vuole andare via da qui da solo. Io prima di farvi la domanda vorrei farvi abbracciare perché penso che ve lo meritiate” E subito dopo ha fatto la domanda di rito: “Vuoi uscire con lei” a cui la risposta è un sofferto no.

Abbraccio Sarah e Valerio a Temptation Island 2025, Filippo Bisciglia in lacrime e non solo anche il web si commuove

Filippo dopo aver fatto abbracciare Sarah e Valerio a Temptation Island 2025 ha consolato la ragazza che cercava di convincerlo a darle un’altra possibilità. “Avete dimostrato che vi siete tanto amati, fidati” ha ammesso con la voce rotta Filippo . Il falò di confronto tra Valerio e Sarah a Temptation Island 2025 è stato uno dei più sofferti e commoventi di sempre ma che è stato tanto apprezzato sul web. Valerio Ciaffaroni, capendo di non essere più innamorato della sua ragazza, ha immediatamente chiesto il falò di confronto per essere chiaro e sincero nei suoi confronti, si è assunto le sue responsabilità le ha chiesto scusa ma ha deciso di uscire da solo a testa alta e con la dignità intatta perché per rispetto alla sua (ex) fidanzata non ha voluto incontrare la single Ary. A memoria, inoltre, è anche uno dei pochi casi in cui Filippo Bisciglia si è commosso trattenendo a stento le lacrime segno che la sincerità dei sentimenti dei ragazzi lo ha profondamente colpito e per questo alla fine ha voluto che si salutassero senza rancori e acredine ma con un lungo abbraccio.