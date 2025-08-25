Abbronzatissimi 2 - Un anno dopo vede il ritorno di Jerry Calà e tanti volti allora quasi nuovi, come Valeria Marini, Eva Grimaldi e altre sorprese

Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo, film su Rete 4 diretto da Buno Gaburri

Il pomeriggio di Rete 4, lunedì 25 agosto, alle ore 16.55, ha in programmazione il film comico del 1993 dal titolo Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo. Si tratta del sequel del grande successo di due anni prima, Abbronzatissimi che fu un vero blockbuster al cinema. Non si può dire lo stesso di questo secondo episodio che però ha visto una rimonta notevole con la distrtibuzione sui circuiti televisivi Mediaset e ogni anno viene riproposto regolarmente.

Anche questa volta le regia è di Bruno Gaburri, cineasta molto attivo negli anni ’70/80 che ha dato il via a un filone nuovo per il cinema italiano, ovvero la commedia erotica, con film come Peccati in famiglia, Maladonna e molti altri, spesso firmati con pseudonimi come Marco Sole, Bob Singer e diversi nomi di fantasia.

Il soggetto è di Jerry Calà, già protagonista del primo film come attore che rivediamo anche in questo seguito, mentre la sceneggiatura è di Carla Giulia Casalini, Lucio Gaudini e dello stesso Gaburri. Le musiche sono composte da Riccardo Eberspacher, che nella sua carriera ha contribuito alle colonne sonore di molti film, tra cui Saturno Contro, di Ferzan Özpetek. La produzione è di Mario e Vittorio Cecchi Gori per Penta Film.

Il cast vede il ritorno di Jerry Calà ancora una volta col suo compagno teatrale del gruppo I Gatti di Vicolo Miracoli, Franco Oppini, insieme a una serie di volti alcuni dei quali ancora acerbi per il pubblico, come Maria Grazia Cucinotta, Valeria Marini, Eva Grimaldi e Carmen Di Pietro. Completano il cast Mauro Di Francesco, Pier Maria Cecchini e Renato Cecchetto.

La trama del film Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo: amori, tradimenti e risate

In Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo, ci sono tre amici che partono per le vacanze e uno di questi, Maurizio, una volta giunto sul posto rimane folgorato da una bellissima ragazza di nome Bea, la quale si accompagna a un attempato e distinto signore che lei dice essere suo padre. In realtà si tratta del fidanzato, Alfredo. Maurizio, per fare le cose a modo, si presenta ad Alfredo chiedendogli di poter portare Bea in discoteca: non finirà benissimo.

C’è poi Daniela, una giovane donna che si è appena separata dal marito e desidera solo trascorrere qualche giorno in relax lontano da tutto. Per sua sfortuna piomberà sul posto proprio l’ex, Piero, pronto a tutto per riconquistarla. Daniela, per toglierselo dai piedi, fingerà di essersi già rifidanzata e sceglierà il primo malcapitato di turno, un idraulico polacco, Andrej che si trovava in stanza con lei per fare dei lavori.

Martino è invece un aspirante scrittore appassionato di motori che si reca in Riviera con la speranza di incontrare un importante editore, Raimondo Mondì, per proporgli un suo romanzo. Per un equivoco si imbatte in una coppia di scambisti in cerca di avventure e Martino pensa di riconoscere nel marito, che si chiama Boccioni, l’editore. Martino cerca in tutti i modi di convincere sua moglie Stella ad andare a letto con Boccioni ma alla fine questa incontrerà il vero Mondì e scapperà con lui.

Infine c’è Attilio, il direttore del Grand Hotel dove alloggiano tutti i personaggi del film. Questi è impegnato in più relazioni con le dipendenti dell’albergo, fino a quando una di queste lo scopre e si coalizza con le altre per fargliela pagare.