Abbronzatissimi 2 Un anno dopo/ Su Rete 4 il film con Jerry Calà

Abbronzatissimi 2 Un anno dopo andrà in onda su Rete 4 oggi, giovedì 25 agosto, a partire dalle ore 16.40. Commedia del 1993, con la regia di Bruno Gaburro e distribuito da Penta Film, Cecchi Gori Home Video.

Il cast è ricco di attori che si sono trovati spesso a lavorare insieme per la casa cinematografica di Cecchi Gori, come Jerry Calà, Vanessa Gravina, Valeria Marini, Maria Grazia Cucinotta, qui insieme a Eva Grimaldi, Franco Oppini, Mauro Di Francesco, George Hilton, Pier Maria Cecchini, Brando Giorgi, Fabrizio Cerusico, Marina Occhiena, Marco Modigliani, Barbara Cavallari, Renato Cecchetto, Philippe Boa.

Il film costituisce il sequel di Abbronzatissimi che uscì nelle sale cinematografiche nel 1991, ma non riuscì a riscuotere lo stesso successo. Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo fu più apprezzato, invece, dal pubblico televisivo per cui fu realizzata anche una versione più lunga, della durata di 140 minuti.

La critica degli anni ’90, lo giudicò presto un film privo di idee innovative, piuttosto formulato sulla base di gag e scene prive di originalità cercando di ricalcare, in un certo senso, le situazioni del precedente film Abbronzatissimi. Si conferma tra i protagonisti il grande Jerry Calà; nella prima edizione facevano parte del cast anche altri volti noti della commedia italiana: Alba Parietti (nei panni di Aurora Lesata) e Teo Teocoli (Matteo). Entrambi i film sono stati diretti da Bruno Gaburro e girati tra le mete turistiche più frequentate dai vip, ovvero Rimini e Riccione. Sono stati presentati nelle sale cinematografiche durante il periodo natalizio, definiti pertanto cinepanettone, mostrando una inconsueta atmosfera estiva.

Abbronzatissimi 2 Un anno dopo, la trama del film

Leggiamo la trama di Abbronzatissimi 2 Un anno dopo. Tre amici decidono di trascorrere insieme le vacanze estive sulla riviera romagnola, presso il Grand Hotel di Cervia. Si tratta di Maurizio (interpretato da Brando Giorgi), Ricky (Fabrizio Cerusico), e Jessica (Barbara Cavallari).

Tra questi Maurizio è il primo a imbattersi in sventure. Egli si invaghisce di Bea (Valeria Marini), una ragazza molto affascinante sempre accompagnata da un uomo che non è il padre, come lo si crede, ma il suo fidanzato. Il Grand Hotel fa da sfondo ad una serie di equivoci, tradimenti, infatuazioni e amori. Qui si incontrano i coniugi Martino (Jerry Calà) e Stella (Eva Grimaldi).

Per Martino, la vacanza è un’occasione per sperare di incontrare il noto editore Raimondo Mondì e ottenere la pubblicazione del suo libro. Ma anche lui sarà vittima di una serie di equivoci che lo porteranno davanti ad una inconsueta richiesta di scambio di coppie. Altra vacanziera presso Cervia è Daniela (interpretata da Vanessa Gravina) che cerca di allontanarsi dal marito, cui ha chiesto il divorzio, e che invece la raggiunge al Grand Hotel tentando di ricucire il loro matrimonio. Infine, anche il direttore dell’albergo, Attilio (interpretato da Franco Oppini) ha una curiosa storia sentimentale: porta avanti contemporaneamente la relazione con ben sei ragazze, tutte sue dipendenti, ma mascherato dalle donne come se la caverà?

