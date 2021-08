Abbronzatissimi, Rete 4/ Il classico cinema d’estate italiano con Jerry Calà

Abbronzatissimi va in onda oggi, 15 agosto 2021, su Rete 4 a partire dalle ore 15.05. Nel 1991 Penta Film e Maura International Film produssero una pellicola in chiaro stile neo-comico, la nuova ondata della commedia all’italiana che scopre il filone vacanziero e ancora oggi lo sfrutta sottolineando i mutamenti del costume, delle tendenze, dei viaggi degli italiani in tutte le classi sociali. Si tratta di un cine-panettone ma con crema solare che all’epoca divenne tormentone estivo per milioni di italiani. Protagonista di ‘Abbronzatissimi’ è il Gatto del Vicolo Miracoli Jerry Calà, tra i quattro colui che ebbe successo immediato, per quanto la sua comicità perse molti colpi nel tempo e Calà, anche in seguito ad un grave incidente, è scomparso dal mainstream.

Al suo fianco una donna che in quegli anni fu sogno erotico per molti italiani, Alba Parietti che dai successi delle conduzioni calcistiche televisive approdò al cinema in queste commedie per una stagione sola. Nel cast troviamo anche Teo Teocoli e Mauro Di Francesco, due comici nati e cresciuti nel locale “Derby” di Milano, due pazzi scatenati che possono interpretare qualunque macchietta di costume, ma anche un altro “Gatto” è presente nel cast, Franco Oppini che della Parietti era marito. Per turbare le notti degli italiani ci pensa Eva Grimaldi, bomba sexy amata da più generazioni di adolescenti e uomini adulti, Renato Cecchetto e tanti altri, un vero cocktail sotto l’ombrellone che racconta le vicissitudini del popolo estivo.

Abbronzatissimi, la trama del film

‘Abbronzatissimi‘ si ambienta sotto gli ombrelloni o nelle discoteche serali di Rimini. In quegli anni la Romagna era la California europea, per quanto ancora oggi si possa vantare del titolo di regina delle coste e del divertimento, ma la Rimini dei primi anni ’90 era il divertimento edonistico, l’amore incontrato sul bagnasciuga, la chitarra attorno al falò la notte o la scappatella dalla moglie nei momenti di distrazione. In quei contesti,t ra bagnini conquistatori, figli di papà e ragazzi e ragazze dell’Italia medio borghese, s’intrecciano le storie di Billy Damasco, Aurora, Teo, Mauro, Marcellino e di tutta una fauna umana alla ricerca del divertimento sotto il sole, nelle piscine degli hotel, tra malintesi, corna annunciate, corna improvvisate, distacchi e ricongiungimenti.

