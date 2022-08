Abbronzatissimi/ Su Rete 4 il film con Jerry Calà

Abbronzatissimi va in onda oggi, lunedì 22 agosto, a partire dalle 16:35 su Rete 4. Si tratta di una pellicola del 1991 con la regia di Bruno Gaburro. La commedia, con una durata straordinaria di 158 minuti nella sua versione televisiva, è prodotta dalla Maura International Film e distribuita in Italia da Penta Film.

Nel cast, tanti protagonisti della risata all’italiana anni ’90, da Jerry Calà a Teo Teocoli e Mauro Di Francesco, con la partecipazione di Alba Parietti, Martina Colombari, Nathalie Caldonazzoi e Franco Oppini, un cast che si ritroverà parzialmente riunito anche nel sequel Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo. Nella colonna sonora del film, troviamo il celebre brano di Edoardo Vianello, Abbronzatissima del 1963 e altre tracce di artisti italiani famosi, da Zucchero a Jovanotti.

Abbronzatissimi, le curiosità

Il primo episodio di Abbronzatissimi, scritto da Jerry Calà, fu affidato alla regia di Gaburro, dopo che l’attore si era rifiutato di curare questo aspetto del film. Jerry Calà, attore, comico e anche cantante, è famoso in Italia per i suoi ruoli cinematografici in pellicole come Calma Ragazzi, Oggi Mi Sposo, il suo esordio nel 1968, Rimini Rimini del 1987 e Operazione Vacanze del 2012; da regista ha diretto Ragazzi della Notte (1995), Torno a Vivere da Solo (2008) e il recente Odissea Nell’Ospizio (2019), mentre tra i suoi ruoli televisivi ricordiamo Professione Vacanze di Vittorio De Sisti nel 1987 e Anni ’60 di Carlo Vanzina nel 1999.

Nel 2020n Jerry Calà festeggia i suoi primi 50 anni di carriera e l’anno successivo pubblica La Lavadora, romanzo d’avventura ambientato a Cuba. Nel cast di Abbronzatissimi, anche Alba Parietti, volto televisivo degli anni Ottanta, presente anche in molte pellicole estive nel ventennio seguente, da Sapore di Mare (1982) a Paparazzi (1998); in questo periodo l’attrice è sposata con Franco Oppini, anche lui presente nel cast e protagonista di pellicole per il cinema, come Una Vacanza Bestiale (1981) e Odissea Nell’Ospizio di Jerry Calà. Nathalie Caldonazzo è ballerina, showgirl e attrice cinematografica e teatrale, mentre Martina Colombari all’uscita del film nelle sale italiane veniva eletta Miss Italia 1991.

La trama di Abbronzatissimi

La pellicola Abbronzatissimi è ambientata sulla Riviera Romagnola, tra Rimini e Riccione dove d’estate si intrecciano le vicende vacanziere dei protagonisti Billy (Jerry Calà) e Aurora (Alba Parietti), Matteo (Teo Teocoli) e Mauro (Mauro Di Francesco), Isabella (Nathalie Caldonazzo) e Willy (Franco Oppini) con un seguito di tanti personaggi diversi che si incrociano in vicende e fraintendimenti, tra amori e tradimenti, piccole e grandi bugie.

Ci sono la coppia formata dal pianista di piano bar e dalla ricca ereditiera, con un intreccio che si tinge di macabro, due operai che cercano di “sistemarsi” e una prostituta che finisce per sposare un portiere, il tutto dopo una serie di malintesi e fraintendimenti, incontri improbabili e bugie che, una volta svelate, portano sempre al lieto fine sulla Riviera.

