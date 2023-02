Abby Choi, modella cinese uccisa e fatta a pezzi/ Corpo in frigo: arrestati suoceri

Abby Choi, modella uccisa e fatta a pezzi

Una fine scioccante quella della modella cinese Abby Choi, che ad una settimana dall’apparizione sulla copertina della prestigiosa rivista di moda L’Officiel, è stata trovata morta in un frigorifero. Mercoledì era arrivata la denuncia della sua scomparsa. Pochi giorni dopo, la notizia più brutta. La modella è stata uccisa e poi smembrata: alcune parti del suo corpo sono state ritrovate in un frigorifero in una casa disabitata.

Lamodella e influencer cinese Abby Choi aveva 28 anni. A dare la notizia della sua morte è il Guardian, che cita fonti della polizia di Hong Kong secondo le quali sarebbero stati arrestati i suoceri e il fratello dell’ex marito. Il padre, la madre e il fratello maggiore dell’uomo sono tutti e tre accusati dell’omicidio e della mutilazione del suo cadavere. Dell’ex marito al momento non ci sono tracce.

Liti per soldi tra la modella e la famiglia dell’ex marito

Come affermato dalla polizia di Hong Kong e riportato dal Guardian, tra la famiglia dell’ex marito e la modella Abby Choi ci sarebbero stati problemi di soldi. “Crediamo che tra la vittima e la famiglia del suo ex marito ci fossero molte liti sui soldi, che riguardavano somme ingenti. Qualcuno era insoddisfatto di come la vittima gestiva i suoi beni” ha spiegato la polizia.

Dopo essere stata uccisa, la modella è stata fatta a pezzi: alcuni sono stati trovati nel frigorifero di una casa in un villaggio affittata di recente e non arredata. Secondo gli inquirenti, potrebbe essere stata presa proprio per disfarsi del corpo di Choi. Abby sarebbe stata vista viva dal fratello dell’ex marito, che lavorava anche come suo autista. L’uomo, secondo la polizia, avrebbe mentito per sviare gli investigatori. Le indagini sono ancora in corso.

