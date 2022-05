Abby, sterilizzata a 25 anni/ “Non voglio figli, frustrante provare dolore”

Dalla California arriva la storia di Abby, che il 14 febbraio scorso è stata sottoposta a un intervento chirurgico combinato. La giovane ha subito una salpingectomia bilaterale, ovvero la rimozione di entrambe le tube di Falloppio e l’ablazione endometriale. La prima è un’operazione che rende impossibile il passaggio dell’ovocita dalle ovaie all’utero mentre il secondo intervento consiste nella rimozione chirurgica dell’endometrio, ovvero il rivestimento dell’utero che è responsabile del ciclo mestruale. Abby ha scelto volontariamente di sottoporsi alle due operazioni di sterilizzazione in modo combinato per due ragioni: non rimanere incinta e non avere più cicli mestruali che nel suo caso erano lunghi e dolorosi.

La giovane 25enne ha scelto da tempo di non volere avere figli e avrebbe voluto sottoporsi agli interventi già sei anni prima. Nonostante la sua ferma volontaà, Abby ha avuto difficoltà nel trovare medici che volessero operarla. Per via della sua giovane età, gli esperti credevano che la ragazza avrebbe potuto pentirsi della sua decisione, volendo figli in futuro. Abby, però, non ha mai avuto dubbi: a chi le parlava di possibile rammarico in futuro, lei rispondeva che spesso a provar rammarico sono le persone che sono diventate genitori.

Abby sterilizzata a 25 anni: “Avevo solo una strada”

Abby ha raccontato su Tik Tok di non aver vissuto bene i continui rifiuti dei medici: “C’erano volte in cui tornavo a casa piangendo. Era frustrante. Il mio dolore, i miei desideri, i miei obiettivi e la mia vita erano sacrificati per un bambino che non esisteva nemmeno. Un’ipotetica persona aveva più controllo sul mio futuro rispetto a quanto ne avessi io”. La giovane donna californiana è fidanzata con Kurt e non ha mai accettato l’idea di usare contraccettivi: “I preservativi e le altre opzioni non sono una garanzia sufficiente per mettermi a mio agio. Così sono arrivata al punto in cui, per la mia tranquillità, le uniche opzioni sarebbero state l’astinenza completa al 100% o la sterilizzazione”.

Pochi mesi fa, Abby ha incontrato un medico che ha accettato di operarla. Nessuna domanda o tentativo di farle cambiare idea. In cinque minuti, le ha presentato le opzioni possibili nel suo caso, “esaudendo” il suo desiderio. “Anche se ho molte ragioni per non voler rimanere incinta, in fin dei conti “non voglio figli” è un motivo sufficiente e va rispettato” ha concluso Abby, che dunque potrà vivere liberamente senza la possibilità di restare incinta.











