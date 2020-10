Abdellah El Motassime, marito Teresa Bellanova/ Amore nato in una missione in Marocco

Abdellah El Motassime è il marito di Teresa Bellanova, la ministra per le Politiche agricole ospite della prima puntata di “Onorevoli confessioni”, il nuovo programma di Rai2 condotto da Laura Tecce che vuole raccontare i segreti di alcuni politici italiani. La prima a raccontarsi è la ministra Teresa Bellanova, la terza donna nella storia del Parlamento Italiano a ricoprire la guida del Ministero dell’Agricoltura. La donna è felicemente sposata con Abdellah: tra i due l’amore è scattato durante una missione del sindacato in Marocco; lei si trovava lì in missione e lui le faceva da traduttore. Da quel momento tra Abdellah e Teresa è nata una grande complicità e sintonia che li ha portati non solo ad innamorarsi l’uno dell’altro, ma anche ad avere un figlio: Alessandro El Motassime nato nel 1991.

Abdellah El Motassime e Alessandro: marito e figlio di Teresa Bellanova

Un amore importante quello Abdellah El Motassime e Teresa Bellanova, anche se entrambi preferiscono mantenere un profilo basso sulla loro vita privata lasciando pochissime dichiarazioni. Tra le poche dichiarazioni rilasciate alla stampa ce ne è una sul figlio Alessandro El Motassime descritto all’AGI così: “non parla molto e tantomeno ama vantarsi, perché (come ha dichiarato) non ritiene che essere genitori sia di per sé un merito”. Durante il giuramento della Bellanova in Quirinale, tanto criticato per il suo outfit, in pochi hanno cercato di scrutare nel pubblico se potesse esserci il marito o il figlio Alessandro che è stato però notato da Lilli Gruber. La conduttrice di Otto e Mezzo, infatti, si è complimentata con la ministra dicendole: “è un gran bel figliolo”. Sul suo compagno si conosce davvero poco: Abdellah lavora come traduttore e sul suo profilo Facebook si legge che ha studiato presso la Facoltà di Scienze e Tecniche Psicologiche dell’Università del Salento.



