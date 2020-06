Abdul Karim/ L’amicizia con la Regina: da funzionario a Munshi (Vittoria e Abdul)

Abdul Karim è stato un funzionario indiano anche se è conosciuto per essere stato il segretario personale della Regina Vittoria. La loro amicizia, che tanto ha fatto chiacchierata la nobiltà britannica, è stata raccontata nel film – commedia “Vittoria e Abdul” diretto da Stephen Frears e trasmessa martedì 23 giugno 2020 in prima serata su Canale 5. Un’amicizia, quella tra la Regina e Abdul, che nasce nel 1887 quando l’impiegato nella prigione di Agra arriva a Buckingham Palace in occasione del Giubileo d’oro del Regno della Regina Vittoria. Il suo compito è quello di donare alla sovrana una moneta d’oro come segno di rispetto da parte delle colonie indiane. L’incontro tra i due però fa scaturire una grande curiosità da parte della Regina che, rimasta vedova e oramai invecchiata, riconosce nel giovane funzionario alcune doti al punto da proporgli di restare a corte. Un invito che Abdul accetta diventando così il segretario di sua maestà e successivamente Monshi, ossia maestro. Classe 1863, Mohammed Abdul Karim conosciuto anche con il soprannome di Munshi, nasce a Lalitpur a Jhansi nell’Impero anglo-indiano. Nel 1887 durante il Giubileo d’oro per i 50 anni del regno di della Regine Vittoria, Abdul viene scelto come rappresentante delle colonie indiane per recarsi dalla Regina e omaggiarla con una moneta d’oro.

Abdul Karim: dall’incontro con la Regina Vittoria alla morte

L’incontro con la Regina Vittoria però va ben oltre le aspettative, visto che la sovrana dimostra da subito una grande simpatia per Abdul Karim con cui poco dopo stringe una bellissima amicizia. Inizialmente Abdul entra nel palazzo della Regina come cameriera, ma giorno dopo giorno tra i due nasce un rapporto di stima, affetto e complicità al punto che Vittoria gli assegna il titolo di Munshi, ossia segretario – maestro. Un ruolo prestigioso per il giovanissimo Abdul a cui viene assegnato anche un terreno in India. La loro amicizia non viene vista di buon occhio dalla nobiltà della Corte Reale inglese che consideravano Ablud inferiore. Nonostante ciò la Regina volle con sè sempre e solo il suo fidato Abdul scontrandosi non sono con la Corte inglese, ma anche con i suoi assistenti. Solo la morte della Regina Vittoria, sopravvenuta nel 1901, segnarono la fine di Abdul nel regno visto che il nuovo sovrano Edoardo VII rispedì il funzionario in India. Non solo, il nuovo Re chiese esplicitamente anche la confisca e distruzione di tutta la corrispondenza tra la Regina e Abdul. Una volta lasciato il Regno, Abdul trascorse il resto della sua vita nel terreno in India conferitogli dalla Regina.



