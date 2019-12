Abel Ferrara/ “In Europa si è più liberi che negli USA”

Abel Ferrara chiude il festival del cinema di Porretta, in una giornata, quella di sabato 14 dicembre, interamente dedicata a lui. Il regista originario del Bronx, ormai trasferitosi da diversi anni a Roma con la moglie Christina e la figlia Anna, racconta in un’intervista al “Corriere di Bologna” il suo amore per il cinema italiano. “…io sono un grande ammiratore di Bertolucci: era un gigante. Come di Pasolini, il mio cinema mi ha inspirato”. In occasione della chiusura del festival di Porretta, giunto alla diciottesima edizione, Ferrara racconta dei suoi prossimi lavori. il prossimo film è “Siberia”, sta per essere ultimato e parla della necessità di un uomo di vivere in una comunità, lui che è isolato nella tundra. “Siberia” uscirà probabilmente al festival di Berlino; Ferrara parla con queste parole delle convention cinematografiche di oggi. “Il sistema oggi funziona così, in un certo senso sei obbligato a intraprendere la strada del festival…io non sono nella posizione di cambiare le cose. Per questo porterà Siberia a Berlino”.

Abel Ferrara, l’amore per Roma e i progetti futuri

Abel Ferrara si apre anche sul suo trasferimento a Roma. “Trasferirmi a Roma è stata una mia scelta, una scelta di libertà…e qui in Europa, si è più liberi che negli Stati Uniti”. Parla così il regista newyorkese, nel suo Paese c’è un problema culturale a differenze che nel Vecchio Continente dove arte è un elemento secolare nella storia delle varie Nazioni. Negli Stati Uniti, secondo il regista ormai quasi settantenne, la popolazione è molto giovane e non sente dentro di se la necessità di elementi della vista sociale come l’arte e la cultura. L’intervista a Ferrara si chiude con alcune anticipazioni sui lavori futuri del regista americano. “…inizierò a lavorare su Padre Pio…vorrei fare qualcosa anche sulle elezioni americane, le presidenziali”. Quest’ultima notizia stona un pò con il personaggio, che poco prima aveva affermato che la politica è solo politica; ma secondo Ferrara, le prossime elezioni negli Stati Uniti saranno importanti, poiché il Paese è “al palo, tutto il mondo lo è e qualcosa dovrebbe cambiare”. Nel frattempo che arrivi il momento delle elezioni, aspettiamo Ferrara con il suo “Siberia”.

