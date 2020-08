Abhigya Anand, bimbo ‘veggente’ predisse Covid/ “Catastrofe nel 2021” nuova profezia?

Il bimbo veggente Abhigya Anand ha previsto nel 2021 una catastrofe che potrebbe seriamente minacciare l’umanità. Nonostante regni lo scetticismo in molti tremano visto che il 14enne indiano aveva previsto la pandemia da Covid-19 con grande precisione, specificando che sarebbe partita proprio dalla Cina. Nonostante sia poco più che un bambino il ragazzo ha un diploma post-laurea in Microbiologia ayurvedica ed è anche un astrologo famoso in tutto il mondo per la sua grande capacità nel riuscire a prevedere gli eventi. Secondo quanto da lui raccontato pare che l’allarme Coronavirus terminerà il 5 settembre prossimo, ma purtroppo questa non rappresenterà una bella notizia, visto che l’umanità tra dicembre e marzo sarà devastata da una nuova catastrofe. Come riportato da Il Giornale il ragazzo ha sostenuto: “L’uomo che non rispetta la terra dove è nato, che non smette di uccidere animali e che danneggia la natura sta aumentando il karma negativo”.

“2021 catastrofe nel mondo”, da cosa deriva la predizione?

Ma cosa ha spinto Anand a parlare di 2021 come anno di una nuova catastrofe nel mondo? Pare che tutto dipenda dall’allineamento tra Saturno e Giove in grado di creare davvero terribili Ma torniamo indietro alla previsione del Covid-19. Asia Net News si cerca di analizzare il video dove il ragazzino parlò di malattie generiche in tutto il mondo che avrebbero portato a una situazione di sforzo estremo per uscirne. Non tutto quello che aveva predetto Abhigya però era stato confermato dai fatti. Aveva parlato di una guerra tra India e Pakistan che non è mai avvenuta. Aveva sottolineato di come i prezzi di oro, argento e petrolio sarebbero schizzati alle stelle, senza trovare riscontro poi nella realtà. E aveva specificato che tra Stati Uniti e Iran sarebbe scoppiato un conflitto armato, cosa che non è successa nonostante la tensione evidente tra i due stati. Questo fa capire come il livello di preoccupazione debba rimanere comunque moderato vista quella che è la realtà dei fatti.

Video, quando parlò del Coronavirus con mesi d’anticipo





© RIPRODUZIONE RISERVATA