Abhijit Banerjee, Nobel Economia / Da Fazio la “presentazione” di Good Economics..

Abhijit Vinayak Banerjee, nobel per l’Economia, è tra gli ospiti della nuova puntata di “Che tempo che fa“, il famoso programma condotto da Fabio Fazio in prima serata su Raidue. In un periodo così difficile e delicato per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, la trasmissione di Fazio prosegue nel suo compito di informare e intrattenere il pubblico in un momento storico davvero particolare. Tra gli ospiti di questa sera spicca senza dubbio l’economista indiano naturalizzato statunitense Abhijit Vinayak Banerjee. Insieme a sua moglie Esther Duflo è stato insignito del Premio Nobel per l’economia nel 2019 per l’approccio sperimentale nella lotta alla povertà globale. Nella puntata di questa sera, inevitabilmente, sarà chiamato ad esprimersi sulle pieghe economiche riguardanti le varie nazioni in seguito al Coronavirus.

Abhijit Banerjee, Esther Duflo e la presentazione del libro Good Economics for Hard Times

L’economista Premio Nobel Abhijit Banerjee è ospite a Che Tempo che Fa insieme a sua moglie Esther Duflo, per “presentare” agli italiani l’ultimo libro che in America è già uscito, con il titolo ‘Good Economics for Hard Times: Better Answers to Our Biggest Problems’. Si tratta della seconda opera elaborata dai due economisti, che dovrebbe approdare in Italia a partire dal prossimo settembre. La coppia formata da Abhijit Banerjee ed Esther Duflo risulta anche tra fondatori del centro di ricerca Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab. Si tratta di un laboratorio molto importante, con attività riguardanti l’Africa, l’America Latina, l’Europa e l’Asia. Diversi professionisti, grazie a loro, conducono costantemente degli studi controllati e molto importanti, sotto una “supervisione” di prestigio. Questa sera a Che Tempo Che Fa ne sapremo sicuramente di più.



