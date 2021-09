Abigail Hill, la favorita/ La rivalità con Sarah Churchill e l’amicizia con la Regina Anna Stuart

Chi è Abigail Masham?

Abigail Hill è stata la “favorita” della Regina Anna Stuart d’Inghilterra protagonista del triangolo amoroso con Sarah Churchill, detta Lady Marlborough. La loro storia è raccontata nel film “La favorita” diretto da Yorgos Lanthimos e candidato a 12 Premi Oscar con protagoniste le attrici Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz rispettivamente nei ruoli di Anna Stuart, Abigail Masham e Sarah Churchill duchessa di Marlborough. Abigail arriva alla corte della Sovrana d’Inghilterra proprio grazie a Lady Marlborough inconsapevole che quella donna sarebbe stata la causa della fine della sua amicizia speciale con la Regina. Abigail, infatti, conquista il cuore della Regina Anna Stuart stanca del carattere altezzoso e predominante di Sarah. Sta di fatto che, con l’arrivo di Abigail a corte, il potere della famiglia Marlborough cade in rovina: il marito John Churchill, infatti, nel 1710 viene estromesso dal servizio alla regina, mentre a Sarah vengono tolti tutti i titoli nobiliari. Ma non finisce qui, visto che Sarah Churchill e il marito John Churchill vengono anche allontanati da corte.

A segnare la fine dell’amicizia tra Anna Stuart e Sarah Churchill anche di divergenze di vario tipo. Oramai per Miss Morley e Miss Freeman, i soprannomi di Anna e Sarah, è arrivato il momento di allontanarsi. Nel cuore della regina c’è solo spazio per Abigail Masham.

Abigail Masham, la favorita della Regina Anna Stuart

L’arrivo di Abigail Masham alla corte della Regina d’Inghilterra Anna Stuart rivoluziona l’intero assetto. La Regina è rapita dalla giovane dama che, in brevissimo tempo, conquista il suo cuore rimpiazzando Sarah Churchill, detta Lady Marlborough, che viene estromessa da corte perdendo tutti i titoli nobiliari. In realtà fu proprio Abigail, amica del del ministro Tory, Robert Harley, a spingere la Regina Anna Stuart a tagliare fuori da corte la nemica Sarah Churchill. Nel 1711, infatti, la Regina Anna Stuart spoglia la duchessa di tutte le cariche ufficiali, ma Sarah prima di lasciare la corte porta via con se gli infissi e suppellettili del suo appartamento.

La rivalità tra Sarah e Abigail e il triangolo amoroso con la Regina Anna Stuart ha appassionato generazioni su generazioni visto che si parla di tre donne di potere in una Inghilterra in pieno sviluppo economico. La rivalità tra tra Sarah Churchill e Abigail Masham divenne anche oggetto della carta stampata attirando l’attenzione di tantissime giornaliste donne tra cui Mary Astell considerata la prima femminista d’Inghilterra e Delarivier Manley, la prima giornalista politica.

