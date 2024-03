Abilitazione per i docenti: 48.000 posti disponibili per i corsi di 60 cfu/ Quasi 5000 percorsi abilitanti

Il Ministero dell’Università sta mettendo a punto il nuovo percorso abilitante per i docenti. Tramite decreto arriverà il via libera con la ripartizione dei 48.000 posti disponibili per i corsi di 60 crediti formativi universitari (CFU), come sottolinea Il Sole 24 Ore. Il Ministero ha già pubblicato l’elenco dei 1.492 percorsi abilitanti accreditati alla data del 7 febbraio 2024: nel decreto vengono inoltre disciplinati esoneri e semi-esoneri per i docenti che faranno da tutor ai tirocinanti. Mancano però ancora alcuni elementi. Nel dettaglio, il Ministero deve ancora decidere sulla riserva di posti per i “triennalisti”, ovvero i docenti con almeno 5 anni di servizio negli istituti statali o paritari.

Ma come si svolgeranno i corsi? Questi avranno una durata di 60 cfu, di cui 20 dedicati al tirocinio diretto e indiretto. Al termine dei corsi, i partecipanti saranno chiamati a sostenere una prova finale che consiste in uno scritto e in una lezione simulata. Le iscrizioni ai corsi di 30 cfu per i docenti già in possesso di altra abilitazione o di specializzazione sul sostegno sono già aperte mentre quelle ai corsi di 60 cfu saranno aperte una volta emanati i decreti mancanti.

Abilitazione per i docenti: 48.000 posti disponibili

I corsi abilitanti di 60 cfu sono destinati a chi intende insegnare una disciplina specifica nella scuola secondaria, con riserva del 30% di posti per docenti con tre anni di servizio. Quelli da 30 cfu sono invece destinati ai docenti con tre anni di servizio negli ultimi cinque presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, o che hanno sostenuto la prova del concorso “straordinario bis” art. 59 comma 9bis, come riporta Il Sole 24 Ore.

Ci saranno poi percorsi formativi transitori da 30 cfu, destinati a laureati che acquisiscono i 30 cfu utili come titolo di accesso al secondo concorso fase straordinario PNRR. Dopo aver vinto il concorso, i docenti completeranno il percorso di abilitazione con gli ulteriori 30 cfu. Al momento le università sono in attesa dei decreti del Ministero che indicheranno il numero di posti per ogni classe di concorso approvata: attualmente è possibile iscriversi solamente ai percorsi da 30 cfu per altra abilitazione nelle università che hanno già pubblicato il bando. Il costo del percorso sarà al massimo di 2500 euro per 60 cfu e massimo 2000 euro per i corsi da 30 cfu. Il costo della prova sarà di 150 euro.











