Abiti estate 2021/ Lino, jersey e denim: i modelli di tendenza per la stagione calda

La stagione è calda è finalmente arrivata e con lei voglia di indossare dei morbidi e comodi abiti estivi. In passerella ne abbiamo visti di tutti i tipi, colori e tessuti: dai long dress a stampa al ritorno del plissé, e poi ancora abiti midi in lino, total denim, abiti dal taglio a portafoglio e il ritorno della gonna a ruota. Ma c’è di più. La bellezza degli abiti estivi sta nella loro versatilità. Infatti è possibile indossare un abito da giorno abbinato ad un paio di sneakers in tela o a dei sandali, mentre le più audaci potrebbero optare per le tanto odiate/amate Birkenstock che, contro ogni aspettativa, da diverse stagioni rappresentano la scarpa flat più amata e indossate dalle fashioniste. Per chi ama invece dare al proprio look un tocco più romantico, la scelta non può che ricadere su un sandalo (a gioiello o a fascette) oppure su una pumps dalla silhouette decisa e dal tacco non troppo vertiginoso. Ciò rappresenta un ottimo compresso tra lo chic e la comodità. Vediamo con attenzione quali sono gli abiti più in voga e di tendenza per l’estate 2021.

Estate 2021, tutti gli abiti di tendenza della stagione calda

Partiamo dal passepartout per eccellenza della stagione estiva: il lino. Questo tessuto antico, comodo e fresco è perfetto per sia per il guardaroba da vacanza che per l’estate passata in città. Altro trend dell’estate 2021, che arriva direttamente dall’ispirazioni 90s, è l’abito corto e attillato in jersey. Questo tipo di abito è solitamente monocolore, ma è possibile ravvivarlo indossando sotto una t-shirt colorata o dalla fantasia Tye Die. Altra tendenza a cavallo tra gli anni ’90 e il 2000, che negli ultimi tempi sembra tornata in auge, è quella del total denim. Quali sono i migliori abiti in denim da indossare quest’estate? Senza dubbio quelli a ruota e gli chemisier. Dopo qualche anno di assenza fa il suo grande ritorno il plissé, ovvero il tessuto dall’effetto increspato composto da fitte piegoline. Lo abbiamo visto in passerella da Versace declinato in long e midi dress, ma anche in gonne a portafoglio. Per ultimo, ma non per importanza, gli abiti floreali, perfetti in ogni colorazione, lunghezza e taglio.

