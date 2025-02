Gli abiti Festival Sanremo: top e flop. Chiara Ferragni ha fatto discutere

Anche nell’edizione 2025 di Sanremo non mancheranno certamente gli abiti che lasceranno a bocca aperta il pubblico ma anche quelli che faranno discutere: una gonna forse troppo corta, un décolleté troppo visibile, delle calze dalla bellezza dubbia o ancora un colore che non stia bene a chi lo indossa. In attesa di vedere i promossi e i bocciati di questa e delle prossime sere, facciamo un passo indietro e andiamo a scoprire quali sono gli abiti Festival Sanremo più memorabili. Andiamo a ripercorrere la storia degli ultimi anni per ricordare i look e gli outfit che più hanno incantato o fatto discutere.

Tra gli abiti che più hanno fatto discutere c’è sicuramente quello di Chiara Ferragni nel 2023. La co-conduttrice del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus ha sfoggiato una serie di abiti pensati e studiati a lungo. Tra questi c’era quello con la stola con su scritto “Pensati libera”. Uno slogan che ha provocato non poche polemiche e ilarità: tanti, infatti, i meme con scritte sostituite a quel “Pesati libera” che non tutti hanno compreso fino in fondo. Sempre nella stessa edizione, Chiara Ferragni sfoggiò un abito della Maison Dior che riproduceva il corpo dell’influencer con un ricamo di cristalli.

Gli abiti Festival Sanremo: top e flop. Quella farfallina di Belen…

Sempre al Festival 2023 ha incantato l’abito di Elodie firmato da Versace. Un vestito in velluto e pizzo nero, che lasciava intravedere il suo décolleté. Il tutto, con stivali neri alti al ginocchio. Iconico anche l’abito di Blanco del 2022, con una camicia in tulle che lasciava intravedere tutto e pantalone bianco: il look è stato firmato da Maison Valentino.

Tra i look iconici anche quello dei Maneskin del 2021: la band per l’occasione si era presentata alla finale con un outfit coordinato, delle tutine rosa con intarsi argentati. Non possiamo poi non nominare l’abito di Belen Rodriguez indossato a Sanremo 2012. Un abito, il suo, con un super-spacco che aveva lasciato intravedere un tatuaggio sull’inguine con una farfallina.

