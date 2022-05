Abiti, look e stilisti Eurovision 2022/ Laura Pausini in Valentino: abiti rosa e…

Abiti Eurovision 2022: il look di Laura Pausini

E’ tutto pronto per l’Eurovision 2022 che apre ufficialmente i battenti oggi, martedì 10 maggio, con la prima semifinale durante la quale si esibiranno 17 Paesi più Italia e Francia già qualificati alla finalissima del 14 maggio. Sul palco ci saranno Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan a cui l’Italia ha affidato il compito di condurre l’evento musicale più visto nel mondo. Grande attesa per le canzoni, ma anche per i look degli artisti e dei conduttori. Se per scoprire gli outfit di tutti gli artisti in gara dovremo aspettare l’inizio della prima semifinale, quello di Laura Pausini è già stato svelato dalla stessa artista.

La Pausini punta sull’eleganza e la raffinatezza di Valentino. Come annuncia su Instagram, infatti, l’artista ha scelto tre abiti di Valentino per la prima serata dell’Eurovision 2022 puntando su quello che è il colore principe della moda primavera/estate 2022 ovvero il rosa.

Abiti Eurovision 2022: Laura Pausini in rosa Valentino

Rosa Valentino per Laura Pausini che, per la prima semifinale dell’Eurovision 2022, punta su abiti lunghi di tre modelli differenti. Il primo presenta uno scollo a barca, il secondo è ricoperto di paillettes con un maxi spacco laterali e il terzo presenta dei ricami floreali in cristallo. La Pausini aveva scelto abiti Valentino sia per gli Oscar 2021 che per il Festival di Sanremo. “Pink come la vita, la musica, il rinascimento e la pace. Sarà una serata stupenda”, ha scritto Laura su Instagram pubblicando le foto dei suoi outfit.

“Per il debutto di Laura su un palco così importante, abbiamo pensato di iniziare questa avventura con dei look di una collezione forte ed elegante come quella di Valentino e l’ormai iconico PP Pink”, ha spiegato lo stylist Nick Cerioni che ha curato anche il look dei Maneskin sia a Sanremo che all’Eurovision 2021.

