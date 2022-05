Abiti, look e stilisti Eurovision 2022/ Laura Pausini romantica in Alberta Ferretti

Abiti Eurovision 2022: il look di Laura Pausini per la seconda semifinale

Dopo aver sfoggiato abiti di Valentino durante la prima semifinale, per la seconda semifinale dell’Eurovision 2022 in programma oggi, giovedì 12 maggio, in prima serata su Raiuno, Laura Pausini sfoggia abiti firmati e realizzati per lei da Alberta Ferritti, stilista che l’artista ha già scelto in passato per altre importanti occasioni. Bianco, rosso e nero i colori scelti da Alberta Ferretti per la Pausini che, questa sera, sarà la protagonista anche di un duetto speciale con Mika.

Eurovision 2022, prima semifinale: i 10 finalisti e classifica/ Le pagelle: Portogallo al top!

L’abito rosso tendente al fucsia, ampio e senza spalline rende una la Pausini super romantica. Il look diventa più rock e aggressivo con l’abito nero che è stretto e diventa quasi angelico con l’abito bianco con mantella in tulle ricamato di strass e paillettes argento. Tre outfit femminili con cui Alberta Ferretti esalta la bellezza della Pausini.

Laura Pausini all'Eurovision 2022 dopo la delusione dell'Oscar/ "Capisco le chiacchiere ma..."

Il make up di Laura Pausini per la seconda semifinale dell’Eurovision 2022

Oltre ai tre abiti diversi rispetto a quelli indossati durante la prima semifinale dell’Eurovision 2022, Laura Pausini cambia il make up e l’acconciatura. L’effetto bagnato e mosso dei capelli prende il posto del caschetto liscio mentre per il make up si punta sulle labbra con un rossetto rosso acceso. Anche questa sera l’emozione sarà tanta per l’artista che, su Instagram, ha mostrato in anteprima il suo look ricordando l’appuntamento di questa sera.

“Vi presento gli abiti di alta moda che indosserò questa sera e che sono stati disegnati per me dalla meravigliosa Alberta Ferretti

Questa sera ascolterete molte nuove canzoni in gara e Alessandro Cattelan vi presenterà il duetto che farò insieme a Mika. Vi aspetto”, ha scritto l’artista.

Abiti, look e stilisti Eurovision 2022/ Laura Pausini in Valentino: abiti rosa e...













© RIPRODUZIONE RISERVATA