Abiti, look e stilisti Eurovision 2022/ Laura Pausini sfoggia tre capi Versace

Abiti Eurovision 2022: Laura Pausini in Versace per la finale

Laura Pausini è pronta a sfoggiare tre look che non passeranno inosservati nel corso della finale dell’Eurovision Song Contest 2022. Li ha postati in anteprima sul suo profilo Instagram, dando al pubblico l’appuntamento per questa sera: “Siete pronti per la finale di @raieurovision stasera alle 21.00? – ha chiesto, parlando poi dei suoi look – Durante quest’ultima notte sul palco indosserò dei meravigliosi capi disegnati da @donatella_versace, realizzati dalle eccellenze di Atelier @versace. Grazie a @vogueitalia e @franragazzi per avermi dato la possibilità ancora una volta di presentarvi in anteprima gli abiti che mi accompagneranno durante la serata.” Infine un annuncio ai fan: “Questa sera canterò per voi un medley di 5 brani in una versione mai ascoltata prima, vi aspetto puntuali! Sarete con me?” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Laura Pausini omaggia Alberta Ferretti e…

Durante la seconda serata dell’Eurovision Song Contest Laura Pausini ha cambiato stile e ha stregato il pubblico con abiti bustier, cristalli e gioielli preziosi. A vestirla per la seconda serata è stata una grande signora della moda, Alberta Ferretti. I vari cambi d’abito sono curati dal suo stylist, Nicolò Cerioni, che ha selezionato per lei alcuni abiti da sogno Alberta Ferretti, abbinati a scintillanti gioielli Swarovski. Laura Pausini ha scelto Alberta Ferretti per rendere omaggio alla sua terra natale, l’Emilia Romagna. Laura Ferretti ha dichiarato di aver scelto degli abiti scenici: “Per una serata così speciale, insieme a Laura abbiamo scelto delle silhouette che la facessero sentire a suo agio sul palco ma senza rinunciare all’effetto scenico, con volumi e ricami preziosi come maxi-volant in taffettà plissettato che creano maniche sorprendenti o una mantella con frange illuminata da una pioggia di cristalli”.

I tre vestiti scelti da Laura Pausini per la seconda serata dell’Eurovision 2022 sono di altrettante tonalità diverse: il rosso passione per un capo a scultura, il bianco ottico per la tuta illuminata da una cappa di cristalli e l’elegante nero per il tubino con maniche dalla struttura corposa. Tre capi iper femminili che esprimono la forte personalità di Laura che su questa scelta ha dichiarato: “Alberta ha disegnato per me 4 abiti che sono l’emblema del romanticismo più attuale, della rinascita e della metamorfosi e in un periodo in cui di certezze ce ne sono poche, portare sul palco dell’Eurovision la certezza del sogno personale è davvero un messaggio che condivido con tanta stima per questa donna italiana cosi amata in tutto il mondo”. Durante la seconda serata dell’Eurovision, la conduttrice ha tenuto i capelli sciolti e ondulati, puntando tutto su un effetto bagnato dall’animo glamour, mentre per quanto riguarda il make-up, ha optato per un rossetto rosso ciliegia en pendant con l’abito.

Abiti Eurovision 2022: lo stile di Laura Pausini attira critiche e…

Nella prima serata dell’Eurovision Song Contest, è stato il colore rosa a fare da padrone. per la prima serata della kermesse sonora Laura Pausini ha sfoggiato tre look in total PP Pink creati appositamente per l’occasione da Piccioli. La prima uscita è stata con un vestito Pink PP di crêpe couture con gonna geometrica: quindi, l’abito-cappa Pink PP interamente ricamato di lustrini, dal profondo scollo; per finire poi con il sontuoso vestito di broccato tempestato di cristalli a delineare un motivo floreale, con gonna voluminosa e scollo a barchetta. A completare il tutto, il make up in tinta.

Lo stile sfoggiato durante la prima serata dell’Eurovision non ha però convinto una larga parte di pubblico. Alcuni telespettatori, ai quali non è piaciuto il gusto della Pausini, hanno espresso le proprie critiche su Twitter. Qualcuno ha scritto: “La Moda italiana messa in ginocchio da vestiti della Pausini”, un altro ha tirato in ballo la saga di Harry Potter: “Laura Pausini sembra Piton in abiti da cerimonia”. Laura Pausini è stata criticata per il suo look che ad alcuni è apparso esagerato. C’è chi addirittura l’ha paragonata ad Antonella Clerici: “Mi dispiace ma stasera Laura Pausini ha battuto i vestiti bomboniera della Clerici a Sanremo”. Dopo essere diventata una vera e propria principessa, quale sarà l’evoluzione di stile di Laura Pausini per il gran finale? Quale stilista avrà scelto Laura Pausini per la serata conclusiva della kermesse?

