Abiti Sanremo 2020 prima serata/ Vestiti e stilisti: Armani per Riki, Achille Lauro..

Il Festival di Sanremo 2020 sta per cominciare e la curiosità è anche per gli abiti che vedremo sul palco dell’Ariston. Quale sarà l’outfit di Amadeus? Cosa indosseranno le co-conduttrici? E i cantanti per quale look opteranno? La 70esima edizione si preannuncia ricca di glamour, e non solo per le tante donne che saliranno sul palco ad affiancare il conduttore nelle cinque serate. Gai Mattiolo veste da anni il conduttore e su di lui è ricaduta la scelta anche per questa importante esperienza. Lo stilista ha realizzato 15 outfit di alta sartoria, «con smoking e vestiti da gran sera, realizzati con broccati, sete e tessuti pregiati che ho fatto fare a telaio appositamente in Campania». La palette di colori metallici comprende argento, oro, bronzo e nero. Con lui sul palco nella puntata di oggi Diletta Leotta e Rula Jebreal. Quest’ultima vestirà Giorgio Armani e farà due cambi d’abito. Per quanto riguarda le scarpe, indosserà quelle della Maison Alaia, visto che era una intima amica dello stilista morto due anni fa. Due cambi anche per Diletta Leotta, che invece indosserà Etro. Per gli accessori ha optato per Delfina Delettrez, mentre per le scarpe Casadei. Per la finale del Festival invece indosserà Fausto Puglisi.

ABITI SANREMO 2020 PRIMA SERATA: VESTITI E STILISTI CANTANTI

Gli abiti sono l’ultimo grande segreto del Festival di Sanremo 2020, visto che i testi delle canzoni sono noti, e così ospiti e scenografia. Elodie non vestirà Etro, come invece accaduto nel 2017, quando ha indossato anche abiti di Emporio Armani e Wunderkind. La sua stylist Ramona Tabita a Vanity Fair ha spiegato solo che saranno «abiti molto grafici» e che sarà «strong e sexy». Sul palco oggi anche Irene Grandi, che ha scelto Stella Falautano, che è anche una sua cara amica. «Valorizzerò il suo corpo con tessuti preziosi come velluto di seta, seta e pelle», ha annunciato. Grande attesa per Achille Lauro, sempre molto eccentrico. Il suo stylist, Nicolò Cerioni, non si sbilancia, ma non dovrebbe indossare Carlo Pignatelli. Forse punterà su Gucci? Raphael Gualazzi invece indosserà Carlo Pignatelli, che per lui ha customizzato una serie di abiti “Carioca” ispirati alla sua canzone. Su Morgan si è sbilanciata Floriana Serani, che parla di un look «anarchico e sofisticato», pieno di citazioni. Bugo invece indosserà abiti Daniele Alessandrini. Per Le Vibrazioni invece abiti firmati Dolce&Gabbana come forse, qualcuno mormora, dovrebbe accadere per Alberto Urso. Il giovane Riki invece opta per Emporio Armani. Anastasio ha confessato che si vestirà MSGM. Invece Marco Masini potrebbe puntare la carta Yezael by Angelo Cruciani. Sofisticato e intrigante invece il look pensato da Carlotta Borgogna per Diodato.

