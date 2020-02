Abiti Sanremo 2020 terza serata/ Vestiti e stilisti: Georgina Rodriguez-Alketa Vejsiu

Il Festival di Sanremo non è solo musica e l’Ariston non è solo un palco su cui cantare. Lo conferma anche la 70esima edizione, in cui gli abiti attirano l’attenzione tanto quanto le canzoni. Anche il look è in grado di determinare il successo di un brano in gara, non a caso molti artisti cercano di stupire. Il pensiero va ad esempio ad Achille Lauro, che ha fatto discutere per il look mostrato. Per la terza serata del Festival di Sanremo 2020 c’è grande curiosità sui vestiti di Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez, le due co-conduttrici di oggi di Amadeus. Non trapela ancora nulla sugli abiti scelti dalla fidanzata di Cristiano Ronaldo, e quindi cresce la curiosità, mentre le previsioni sono scontate per la conduttrice albanese, visto che è titolare di un’azienda di abbigliamento. E quindi stasera scenderà le scale dell’Ariston con una creazione del suo marchio, “Class by Alketa Vejsiu”. Ci sarà però un cambio che prevede un abito di Dolce & Gabbana. Dagli abiti per Sanremo 2020 alle scarpe: sono Le Silla, brand Made in Italy.

ABITI SANREMO 2020 TERZA SERATA: MISTERO GEORGINA RODRIGUEZ, I CANTANTI…

Mistero dunque su Georgina Rodriguez, che tiene tutti col fiato sospeso. D’altra parte è stata corteggiata da più griffe, quindi la sua decisione potrebbe essere stata presa all’ultimo. Pare comunque che si sia preparata studiando italiano e scegliendo gli abiti. In molti ritengono che Armani e Versace siano le case di moda tra cui la fidanzata di Cristiano Ronaldo si è ritrovata a scegliere alla fine, a meno che non abbia deciso di indossare abiti di entrambe le maison. Occhi puntati però anche sugli ospiti: Tiziano Ferro vestirà Dolce & Gabbana come accaduto finora, curiosità anche su Mika, sempre molto stiloso, e Lewis Capaldi. Ma stasera sul palco saliranno tutti i Big in gara per la serata delle cover, quindi la curiosità è rivolta alle nuove scelte dei protagonisti del Festival di Sanremo 2020. Achille Lauro come stupirà stavolta dopo la “tutina” Gucci? E poi ci sono i cantanti che si esibiranno con loro: da Myss Keta a Francesca Michielin, passando per Nina Zilli, Simona Molinari, Ornella Vanoni, Arisa e Annalisa.

