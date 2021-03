Abiti Sanremo 2021 seconda serata/ Stilisti e vestiti: attesa per Laura Pausini e Elodie Di Patrizi

Abiti Sanremo 2021: attesa per i vestiti i look di Elodie Di Patrizi

Cosa indosserà Laura Pausini sul palco del Teatro Ariston per la seconda serata del Festival di Sanremo 2021? L’artista, reduce dalla vittoria ai Golden Globes 2021 con la canzone “Io sì”, è il super ospite della serata del 4 marzo della kermesse musicale condotta, per il secondo anno consecutivo, da Amadeus. C’è ancora grande riserbo sul look di Laura Pausini che, tuttavia, potrebbe affidarsi agli stilisti che l’hanno vestita durante Laura Biagio Stadi 2019. In quell’occasione, l’artista ha stupito il proprio pubblico scegliendo degli abiti molto diversi tra loro affidandosi a Giorgio Armani, Alberta Ferretti e Fausto Puglisi. Stilisti noti per la classe ed eleganza. Sull’abito che la Pausini indosserà questa sera non ci sono anticipazioni, ma potrebbe puntare tutto sull’eleganza di Armani o sulla femminilità di Alberti Ferretti.

Altro nome atteso questa sera è sicuramente quello di Elodie Di Patrizi che, tuttavia, non dovrebbe riservare sorprese affidandosi nuovamente a Donatella Versace che, lo scorso anno, ha tirato fuori tutta la sua eleganza e sensualità. La curiosità per gli outfit delle donne più attese della serata aumenta. Le indiscrezioni che stanno circolando sul web saranno confermate o sia Elodie che la Pausini sorprenderanno?

Abiti Sanremo 2021: Orietta Berti pronta a stupire

I look dei conduttori, degli ospiti e delle vallette del Festival di Sanremo scatenano sempre molta curiosità. Esattamente come accaduto per gli abiti della prima serata, anche per scoprire quelli della seconda serata del Festival di Sanremo 2021 sarà necessario aspettare l’inizio della diretta. Tuttavia, le indiscrezioni continuano a circolare sul web e tra i cantanti in gara questa sera, chi è pronto a stupire è Orietta Berti che ha scelto di affidarsi a Giuliano Calza, giovane designer napoletano del marchio GCDS che ha creato per lei una serie di outfit con cui l’interprete calcherà il palco del Teatro Ariston. Il look della Berti, inoltre, è curato da Nicolò Cerioni, stylist anche di Achille Lauro e Simona Ventura. Tra gli altri cantanti in scaletta durante la seconda serata del 4 marzo, sale anche l’attesa per il look di Ermal Meta che si è affidato a Dolce & Gabbana. Top secret anche l’outfit di Malika Ayane, solitamente elegante e molto raffinata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA