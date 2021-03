Abiti Sanremo 2021 Terza serata/ Stilisti e vestiti: Vittoria Ceretti in Dolce&Gabbana

Abiti Sanremo 2021: attesa per i vestiti e i look di Vittoria Ceretti

Dopo Matilda De Angelis, regina della prima serata ed Elodie Di Patrizi, sul palco del Teatro Ariston, arriva la super modella italiana Vittoria Ceretti. La donna della terza serata del Festival di Sanremo 2021 è una delle modelle più richieste dai più grandi stilisti italiani. La 22enne bresciana porta sul palco della kermesse musicale non solo la sua bellezza, ma la sua indiscutibile eleganza. Tanta curiosità intorno al look scelto da Vittoria Ceretti che, nel corso della serata, sfoggerà più abiti. La modella ha calcato le passerelle più importanti del mondo sfilando per Chanel, Tom Ford, Versace, Etro; Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli, Dior, Valentino, Azzedine Alaïa, Givenchy, Dolce &Gabbana. Chi vestirà, dunque, Vittoria Ceretti? A lanciare qualche indizio è proprio la modella che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, parlando degli outfit sanremesi, ha detto: «Sto facendo varie prove, saranno più stilisti. Ho avuto la fortuna di lavorare con tanti, a partire da Dolce e Gabbana e Armani che sono stati i primi a credere in me».

I nomi in pole position per il look della Vittoria Ceretti, dunque, sono Dolce&Gabbana che a Sanremo vestono anche diversi cantanti tra cui Noemi che ha incantato con l’abito della prima serata, Ermal Meta, Francesco Renga, Random e Fasma e Giorgio Armani, considerato il re della moda italiana a cui si è affidata nuovamente Fiorello. Tuttavia, Vittoria Ceretti potrebbe puntare anche Louis Vuitton e Alberta Ferretti.

Gli abiti degli ospiti di Sanremo 2021

Sono tanti gli ospiti che calcano il palco della terza serata di Sanremo 2021. Quasi tutti i cantanti in gara duetteranno con dei colleghi. Tra i tanti nomi spicca quello di Donatella Rettore che potrebbe stupire tutti con un look particolare anche se non ci sono indiscrezioni sullo stilista che la vestirà. Attesa anche per il look dei The Kolors. Nel 2018, Stash ha curato personalmente il suo look indossando giacche di Dolce&Gabbana. Farà lo stesso anche quest’anno? Sul palco, inoltre, arriva anche l’eleganza di Michele Bravi che, nel 2018, per duettare con Annalisa, scelse un look firmato Dsquared2. Avrà scelto lo stesso brand per il duetto con Arisa? I Negramaro, invece, sulla pagina Instagram, in merito al look di Sanremo, hanno scritto: “Quest’anno abbiamo deciso di affidarci a Zalando scegliendo i look che indosseremo sul palco di Sanremo 2021 e creando una selezione di capi sostenibili. Un piccolo passo per un futuro migliore”. Infine, anche per la sua terza esibizione, Achille Lauro per il suo quadro dovrebbe essersi affidato nuovamente a Gucci.



