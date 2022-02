Abiti Sanremo 2022, 3a serata: vestiti e stilisti/ Drusilla Foer in Atelier Rina

Quali saranno gli abiti, i vestiti e gli stilisti protagonisti della terza serata del Festival di Sanremo 2022? Lo scopriremo fra poche ore, la cosa certa è che fra musica, divertimento e spettacolo, lo stile resta sempre una delle componenti principali della kermesse musicale più amata dagli italiani. Lo si è capito anche da quanto avvenuto durante la puntata di ieri, la seconda serata, quando i colori scuri hanno fatto da padrone. Il nero, protagonista indiscusso del festival, è stato scelto non solo dagli artisti in gara, ma anche dagli ospiti.

Altro colore in voga in queste prime serate è stato il rosa, scelto da Noemi, Dargen, Sangiovanni e Aka7eve, seguito dal bianco portato sul palco dal duo Donatella Rettore/Ditonellapiaga, Elisa e Hu di “Highsnob e Hu”. A dare una nota di colore scintillante ci ha pensato la co-conduttrice Lorena Cesarini, che ha aperto la serata in beige, per poi passare ad un abito dalle decorazioni floreali color corallo, chiudendo con un tripudio di paillettes fucsia. Con due cambi d’abito un vintage animailer di Roberto Cavalli e uno total black Maison Valentino sfoggiati brevemente tra uno spot pubblicitario e l’altro.

ABITI SANREMO 2022, TERZA SERATA: 4 CAMBI D’ABITO PER DRUSILLA FOER

Cosa indosseranno i 25 artisti durante la serata cover del Festival di Sanremo 2022 di questa rimane comunque un mistero. Sappiamo però che Amadeus vestirà come di consueto Gai Mattiolo. Dopo la stravaganza dell’anno scorso, dal conduttore della 72esima edizione del festival ci aspettiamo una giacca unica tinta arricchita da paillettes o realizzata con un tessuto particolare, ripercorrendo così la scia delle prime due serate. Achille Lauro ed Emma vestiranno Gucci, ma non abbiamo notizie riguardo i bozzetti. Tuttavia da Lauro ci aspettiamo un look stravagante e qualche effetto sorpresa nella performance.

Elisa, che al momento si trova prima nella classifica, e Blanco vestiranno Maison Valentino, mentre da Noemi ci aspettiamo un altro capo firmato Alberta Ferretti. Non abbiamo notizie certe sull’abito che Ana Mena indosserà nella serata cover, ma sappiamo che le sue scarpe saranno di Le Silla come nella prima serata. Drusilla Foer, attesissima co-conduttrice della serata cover, ha dichiarato che farà ben quattro cambi d’abito, tra vestiti sartoriali dell’Atelier Rina di Firenze e alcuni “riciclati”. Non ci resta che attendere la serata cover per scoprirne di più.



