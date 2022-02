Abiti Sanremo 2022, seconda serata: stilisti e vestiti/ Lorena Cesarini in Valentino

Abiti Sanremo 2022, seconda serata: le scelte di Amadeus

Se nella prima serata del Festival di Sanremo 2022 a farla da padrone sono stati gli abiti scintillanti, la seconda serata potrebbe invece cambiare mood e portare in scena abiti più sobri, monocromi. Oggi 2 febbraio ci attende infatti il secondo appuntamento con la Kermesse canora più attesa dell’anno che ritrova un Amadeus in papillon. D’altronde, come lui stesso ha chiarito in un collegamento a Oggi è un altro giorno, per la prima serata lo smoking è l’outfit che predilige.

Approfondendo gli Abiti Sanremo 2022 della seconda serata a vestire il presentatore è ancora Gai Mattiolo. Da anni infatti il conduttore ha una “partnership” con la casa di moda, che lo veste non solo per il Festival di Sanremo. D’altronde proprio Amadeus ha sottolineato di trovarsi molto bene in queste vesti. Mistero, invece, sui colori che indosserà questa sera Amadeus: ieri ha indossato completi scuri, cosa che potrebbe accadere anche questa sera, magari prediligendo il blu al posto del nero con cui ha esordito ieri.

Lorena Cesarini al fianco di Amadeus in Valentino

Gli occhi questa sera saranno però puntati sulla bellissima Lorena Cesarini, giovane attrice che affiancherà Amadeus alla conduzione di questa seconda serata del Festival di Sanremo 2022. Ciò che sappiamo degli Abiti Sanremo 2022 è che Lorena ha scelto Valentino per gli outfit della serata che, così come è stato per Ornella Muti, dovrebbero essere due. La Cesarini non ha spoilerato i dettagli dell’abito, anche se in molti puntano sul bianco come colore scelto per la prima discesa dalla scalinata.

D’altronde è proprio il bianco che Lorena ha scelto per molte delle sue recenti apparizioni su magazine e interviste legate al Festival. Se sull’abito non regala anticipazioni, sui capelli, al settimanale Oggi, ha anticipato: “Da piccola li volevo lisci ma ora li tengo naturali. E così li porterò in scena. Sono la mia forza. Sono la mia corona”, ha spiegato. Una scelta che, d’altronde, farà sicuramente colpo anche sul vasto pubblico di Rai1.

