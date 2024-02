Abiti Sanremo 2024 finale: stilisti e vestiti/ Fiorello veste Giorgio Armani, Amadeus conclude in nero?

Sanremo 2024, gli abiti della finale: Amadeus stupisce in nero e azzurro?

Anche il Festival di Sanremo 2024 sta per arrivare alla sua conclusione. Per la serata finale, con tanto di proclamazione del vincitore di questa edizione, i 20 concorrenti in gara sono pronti a stupire con nuovi look. Probabilmente molti hanno deciso di sfoggiare gli abiti più eleganti e particolari proprio in questa serata decisiva, a partire dal conduttore Amadeus.

Sanremo 2024, finale/ Diretta, scaletta, vincitore e ospiti: Fiorello e Amadeus di nuovo insieme

Il padrone di casa di Sanremo 2024 in questi 4 giorni ha sfoggiato giacche molto vistose e colorate, sempre impreziosite da cristalli. Ha spaziato dal nero al blu, dall’oro all’argento fino ad arrivare alle sfumature del rosa, che sono state predominanti nella serata delle cover. Per l’ultima serata Amadeus potrebbe tornare a vestire abiti scuri, forse osando con un colore acceso, come l’azzurro, in uno dei look della serata. Ricordiamo che lo stilista che veste Amadeus è sempre Gai Mattiolo, che lo ha vestito in tutti gli anni a Sanremo.

Susanna Biondo, chi è la moglie di Fiorello/ Storia di un grande amore e di una famiglia allargata

Gli abiti della finale di Sanremo 2024: Fiorello in Armani, i look dei cantanti

Al suo fianco per la serata finale del Festival di Sanremo 2024, che potrebbe anche essere l’ultima in assoluto per Amadeus (che ha annunciato che il quinto sarà il suo ultimo anno da conduttore di Sanremo) non poteva che esserci il suo grande amico Fiorello. È con lui che è iniziata questa sua avventura ed è con lui che finirà. Fiorello vestirà Giorgio Armani, stilista che lo ha accompagnato anche negli anni precedenti al festival. Lo vedremo dunque con abiti dal taglio classico e non particolarmente colorati, finora infatti Fiorello ha sempre preferito gli abiti scuri (nero su tutti) e monocolore.

Amadeus: "Dispiaciuto per gli insulti a Geolier"/ Fiorello: "Insieme anche a Sanremo 2025? Ad agosto..."

Parlando invece dei cantanti in gara questa sera, non cambierà la linea che abbiamo visto in queste prime 4 serate di Sanremo 2024. Tra i favoriti alla vittoria Geolier, che tornerà a vestire in tonalità scure e tagli decisi; Angelina Mango tornerà coloratissima in Etro, mentre Annalisa ha prediletto il nero in gara con immancabili reggicalze, che sono l’elemento che porta anche nel video musicale della canzone ‘Sinceramente’. Attesissimo il nuovo look targato Moschino di Dargen D’Amico, così come quello dei trasgressivi La Sad.











© RIPRODUZIONE RISERVATA