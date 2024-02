Abiti Sanremo 2024 seconda serata: stilisti e vestiti/ Giorgia in Dior, Annalisa in Dolce&Gabbana

Sanremo 2024, gli abiti della seconda serata: Amadeus ancora in Gai Mattiolo

Sanremo 2024 ha già portato in scena una serie di look e vestiti molto particolari. Gli abiti Sanremo 2024 della prima serata ha mostrato una predilezione dei cantanti Big in gara per il colore nero ma dai tagli particolari, sia per l’uomo che per la donna. È il caso di Annalisa, Mahmood, Geolier, Alessandra Amoroso, Fred De Palma ma anche di Marco Mengoni, che esordisce con un abito total black con motivo ricamato in rilievo in argento. Al nero si alterna invece il bianco, come quello di Sangiovanni, di Diodato ma, ancora prima, di Amadeus.

Alex Baroni, com'è morto l'ex fidanzato di Giorgia/ "La sua perdita è una voragine. Prima di morire lui…"

Il conduttore del Festival di Sanremo 2024 porta in scena abiti scintillanti firmati Gai Mattiolo e lo farà anche stasera. Amadeus infatti predilige anche per questa seconda serata giacche monocolore o al massimo bicolore ma dalle trame particolari o impreziosite con strass, pietre o paillettes.

Abiti Sanremo 2024, come vestirà Giorgia nella seconda serata e i Big in gara

Ad affiancare Amadeus nella seconda serata del Festival di Sanremo 2024 ci sarà Giorgia, che per il suo esordio da conduttrice sarà seguita dalla stylist Maria Grazia Chiuri, Direttrice Artistica di Dior, che ha creato per una delle co-conduttrici del Festival 2024 un guardaroba custom, a confermarlo a Fanpage.it è la storica stylist della cantante, Valentina Davoli, che ha rivelato: “Giorgia mi ha chiesto solo di essere comoda, del resto me lo chiede sempre, pur mantenendo come chiave di riferimento di massima quella della femminilità”.

Significato Testo “SINCERAMENTE” di Annalisa/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2024)

Per quanto riguarda Fiorello, il conduttore predilige vestire abiti Giorgio Armani nelle sue incursioni al Festival di Sanremo 2024. Tornando invece ai cantanti in gara, tra i 15 che si esibiranno questa sera Nek e Renga indosseranno ancora abiti sartoriali realizzati appositamente da Maurizio Miri, mentre il look di Gazzelle è curato dalla stylist Arianna Beach. Big Mama veste abiti disegnati per l’occasione da Salvatore Vignola, mentre Annalisa a Sanremo 2024 esibirà abiti firmati Dolce&Gabbana. Fred De Palma, a Fanpage, sui suoi look a Sanremo ha detto: “Indosserò un solo brand, gli outfit sono tutti custom compreso quello per il green carpet. Abbiamo reso elegante quello che è già il mio stile. Volevamo omaggiare questo palco con dei look molto eleganti. Posso anticiparvi che sarò illuminato, ci saranno di punti luce nei look”.

SOTTO A CHI TOCCA/ Le Pagelle di inizio Sanremo 2024: Ghali tormentone, Geolier voto 4

© RIPRODUZIONE RISERVATA