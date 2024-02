Abiti Sanremo 2024 serata cover: stilisti e vestiti/ Amadeus con giacca rosa, cristalli su Rose Villain

Finalmente possiamo entrare nel vivo degli abiti, vestiti e look della quarta serata del Festival di Sanremo 2024. Amadeus ha aperto la serata cover con una giacca rosa in Barbie style. Sangiovanni si è presentato con un pantalone di vinile lucido con blusa, mentre Aitana ha optato per un minidress giallo con fantasia a losanghe argento. Vinile lucido effetto coccodrillo per l’abito a portafoglio di Annalisa, ma non potevano mancare le calze parigine con reggicalze a vista, che stanno caratterizzando i suoi look. Invece, tubino nero con allacciatura a corsetto sulla schiena per Veronica de La rappresentante di Lista, con tiara in testa.

Tubino bianco tempestato di cristalli con fiocco sulla schiena e strascico per Rose Villain, che poi si toglie le scarpe e resta a piedi nudi. Invece, Gianna Nannini sceglie un completo sartoriale di Emporio Armani dal taglio maschile. Solita felpa nera con cappuccio per Gazzelle, ma stavolta opta per una giacca in stile parka color lampone. T-shirt bianca e completo nero per Fuliminacci. (agg. di Silvana Palazzo)

Sanremo 2024, gli abiti della quarta serata: Lorella Cuccarini porta la moda sostenibile

La moda sostenibile al Festival di Sanremo 2024 grazie a Lorella Cuccarini. Prima della sua apparizione all’Ariston, la co-conduttrice di Amadeus nella quarta serata, quella delle cover, ha annunciato che indosserà una selezione vitange. L’idea è di portare un messaggio rivolto all’ambiente e alle tasche del pubblico. Il rewear di Lorella Cuccarini può sensibilizzare su consumi e abitudini. «La moda sostenibile non é solo la scelta di non inquinare, va oltre. Mia madre era una sarta, ho conosciuto da vicino il processo di creazione di un abito ed é per questo che non credo nell’usa e getta bensì nella durevolezza e la resistenza di qualcosa che anche dopo anni é sempre lo stesso, con il suo significato, il suo messaggio e la sua essenza», ha dichiarato in un’intervista a Forbes.

Nella conferenza stampa mattutina, invece, Lorella Cuccarini non si è sbilanciata, quindi non è chiaro se l’outfit mostrano sia l’antipasto di qualcosa per il Festival di Sanremo 2024. Per l’incontro con i giornalisti, comunque, ha scelto l’ultra total white: blusa, pantaloni a sigaretta e sandali tutti bianchi, così come i guanti lunghi infilati sotto le maniche della camicia. A dare ulteriore luce l’anello e gli orecchini Pomellato. (agg. di Silvana Palazzo)

Sanremo 2024, gli abiti della quarta serata: Amadeus in giacche preziose, Lorella Cuccarini ‘vintage’

La quarta serata del Festival di Sanremo 2024 sarà la più ricca e varia in quanto ad abiti dell’intera settimana dedicata alla kermesse canora. Non solo i 30 cantanti in gara torneranno tutti ad esibirsi, ma saranno affiancati da ospiti che duetteranno con loro sul palco. Sarà dunque interessante scoprire la commistione di look e le scelte per questa serata così importante.

E se Amadeus tornerà a sfoggiare smoking dalle giacche luminose e preziose formate Gai Mattiolo, Lorella Cuccarini si prepara a stupire tutti. La co-conduttrice della quarta serata di Sanremo 2024, quella dedicata alle cover, ha rivelato che non vestirà uno stilista nello specifico, ma indosserà abiti custom realizzati appositamente per Sanremo.

Abiti Sanremo 2024, Lorella Cuccarini: “Indosserò capi senza tempo”

Lorella Cuccarini, per Sanremo 2024, ha deciso di indossare abiti vintage: “Ho scelto di indossare l’archivio della grande Moda italiana. – ha spiegato la conduttrice a Fanpage – La stylist è Mariasole Galanti, con il prezioso supporto dell’archivio di Skof Archive di Emma Scalondro e i gioielli d’epoca di Salvati”. Ha poi aggiunto ulteriori dettagli sui look che sfoggerà questa sera nel corso della conferenza stampa di stamattina, come riporta TV Sorrisi e Canzoni:

“Sarà una serata veramente molto forte e anche io farò ‘parlare il mio mestiere’. – ha annunciato – Sarà una sorpresa come gli abiti che indosserò: vorrei omaggiare alcuni stilisti che hanno fatto grande il nostro Paese. Sia sugli abiti che sui gioielli, mi piace il concetto di ‘circolarità’ della moda. Indosserò capi senza tempo, che diventano opere d’arte.” Parole che creano una grossa aspettativa sugli abiti che Cuccarini indosserà a Sanremo 2024.

Gli abiti dei cantanti in gara nella quarta serata di Sanremo 2024

Parlando invece dei cantanti in gara, sono pronti a colorare Sanremo con gli abiti più originali ma anche con look eleganti e monocolore. È la scelta fatta finora da Alessandra Amoroso, che ha prediletto eleganti abiti neri aderenti con particolari tagli. Dargen D’Amico sceglie invece l’originalità targata Moschino, mentre Angelina Mango la varietà di tagli e colori firmata Etro.

Big Mama indosserà un abito disegnato per l’occasione da Salvatore Vignola, lo stesso stilista vestirà anche Sissi, l’ex cantante di Amici che sarà al fianco della concorrente, insieme a Gaia, per la serata delle cover. Annalisa torna a vestire Dolce&Gabbana, con l’immancabile e sensualissimo reggicalze mostrato nelle prime tre serate. Maninni indosserà gioielli Damiani e abiti di Antonio Riva Milano, mentre Il Tre ha scelto Diesel come marchio per il suo Sanremo.











